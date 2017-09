Sport Sulzbach-Rosenberg

18.09.2017

0 18.09.2017

Mit Geschrei die Schiris beeinflusst

Sulzbach-Rosenberg. (sae) Es war ein typischer Heimauftritt der Sulzbacher Handballerinnen in der Landesliga. Gleich von Beginn an zeigte sich die Mannschaft hellwach. Das Abwehrbollwerk stand bombensicher und obwohl man sich im Angriff gegen Landshut zunächst etwas schwerer tat und einige Chancen vergab, schaffte man es, sich direkt nach dem Anpfiff etwas abzusetzen.Die Gäste aus Niederbayern bissen sich immer wieder die Zähne an den Defensivreihen der Sulzbacherinnen aus und schafften sie es doch einmal an den Kreis vorzudringen, scheiterten die Gäste häufig an der stark aufgelegten Hermine Ohlmann. Als schließlich eine der Gegnerinnen Melli Kopp beim Gegenstoß von den Füßen holte, zeigte der Offizielle ihr die Rote Karte - es sollte nicht die einzige bleiben.Direkt nach der Pause zogen die Herzogstädterinnen das Tempo wieder etwas an und der Abstand wuchs zwischenzeitlich auf zehn Tore. Frustriert davon, dass einfach kein Durchkommen war, meinten wohl einige Spielerinnen der TG Landshut, sie könnten das Schiedsrichtergespann mit Geschrei beeindrucken - was ihnen auch gelang. In der 38. Minute musste sich Ines George auf die Tribüne begeben, nachdem eine bereits sehr auffällige Landshuter Spielerin zum zehnten Mal auf dem Boden lag.Dies glichen die Offiziellen drei Minuten später wieder aus, indem sie die TG-Spielerin Laura Höft ebenfalls vom Platz verwiesen - auch hier eine Fehlentscheidung. Abschließend war es ein sehr gelungener Auftakt der Mannschaft um Trainer Wolfi Thom und Matze Prasse und der Endstand von 30:21 geht in der Höhe völlig in Ordnung.HC Sulzbach: Tor: Ohlmann. Feld: Plößl, Schiegerl, Häckl, Kopp, Steiner, Wagner, Müller, Mutzbauer, Luber, Pöllath, George, Himmerer