Sport Sulzbach-Rosenberg

02.11.2017

02.11.2017

In gegnerischen Hallen ist für die Sulzbacher Handballer in diesen Wochen kaum etwas zu holen, so müssen sie sich die Punkte wohl oder übel zu Hause erarbeiten.

Nächste Gelegenheit dazu gibt es am Samstag, 4. November, um 18.30 Uhr in der Krötenseehalle, wenn der Tabellenzehnte der Landesliga, die HSG Fichtelgebirge, bei den Herzogstädtern zu Gast ist. Aufgrund der Tabellensituation sollte ein doppelter Punktgewinn gegen die Oberfranken Pflicht sein, doch so recht kann man die Truppe von Trainer Dieter Schmidt nicht einordnen. Nach dem starken fünften Platz in der Vorsaison wollten die Jungs aus dem Fichtelgebirge eigentlich in diesem Jahr vorne mitmischen, aber nach teils deftigen Niederlagen finden sich die Gäste im unteren Tabellendrittel wieder.Doch immer wieder blitzt die eigentliche Stärke der Franken auf, so fügte die Mannschaft mit dem gefährlichen Torjäger Johannes Wippenbeck dem Tabellenführer SG Regensburg die bisher einzige Niederlage bei und auch am vergangenen Samstag gewann das Team überraschend gegen den viel höher eingeschätzten ASV Cham mit 27:23.Der HCS steht da zwar etwas besser da, doch die Herzogstädter plagen wie gewohnt Aufstellungssorgen. So hofft Trainer Christian Rohrbach auf einen günstigen Dienstplan von Stefan Ströhl, und auch Spielmacher Jason Mignon müsste seine Grippe überwunden haben. Mehr Fragezeichen stehen noch hinter dem Einsatz von Rechtsaußen Marco Forster, Jiri Smolik wird in der Vorrunde nicht mehr spielen können. Wenn der Kader der Gastgeber einigermaßen aufgefüllt ist, können sich die Gastgeber ihrer Rolle als Favorit sicher stellen, ansonsten wird die Partie eine ganz enge Kiste.HC Sulzbach: Lotter, Marx (Tor); Mignon, Luber, Jonas Rohrbach, Fabian Rohrbach, Waitz, Marco Forster, Burkhardt, Brockstedt, Sebastian Wedel, Kristian Forster, Ströhl, Termer