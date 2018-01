Sport Sulzbach-Rosenberg

29.01.2018

29.01.2018

Sulzbach. Und wöchentlich grüßt das Murmeltier: Frei nach dem Hollywood-Klassiker war klar, dass der HC Sulzbach wieder einmal ohne Punkte von einem Auswärtsspiel in der Handball-Landesliga zurück fahren muss, obwohl die Leistung der weiterhin stark ersatzgeschwächten Mannschaft aller Ehren wert war. Diesmal behielt Gastgeber MTV Stadeln mit 27:25 die Oberhand.

Aufstellungssorgen wie die Gäste hatte der Gegner aus Fürth nicht, denn sein "Star" Michael Neumaier konnte mitwirken und war mit neun Treffern natürlich maßgebend am Heimsieg der Stadelner beteiligt. Trotzdem sah das gar nicht so schlecht aus, was die Oberpfälzer in den ersten 30 Minuten ablieferten.Mit viel Kampfgeist und einer starken Rückraumachse Wedel-Luber- Rohrbach ließen sie den Gastgeber nicht von der Leine (7:7, 12:12) und gestalteten die Partie ausgeglichen. Ein gut aufgelegter Moritz Marx im Tor und ein immer stärker werdender Adam Stryc waren mitverantwortlich, dass die Gäste beim 12:13 sogar in Führung gingen, doch dann schlichen sich wie gewohnt Unkonzentriertheiten ins Spiel der Sulzbacher ein und Stadeln durfte mit einer 17:14-Führung in die Pause gehen.Sebastian Wedel hatte sich die Standpauke von Trainer Christian Rohrbach an sein Team wohl am besten zu Gemüte geführt, denn seine drei Treffer nach Wiederanpfiff brachten den HC wieder ins Spiel und kurz darauf sogar erstmals in Führung (18:19). In dieser Phase verpassten es die Herzogstädter, den Vorsprung auszubauen und die Mittelfranken schlugen zurück (23:21). Danach ähnelte die Partie beängstigend den letzten beiden Begegnungen der einfach zu dünn besetzten Rohrbach-Truppe.In den entscheidenden Minuten verlor diese die spielerische Linie, da sich keiner mehr an den Matchplan hielt und alle meinten, das Spiel alleine entscheiden zu müssen. Der Frust über die nun zu vielen individuellen Fehler und vergebenen Chancen tat ein Übriges und so blieb der Gastgeber bis zu Spielende die routiniertere und cleverer spielende Mannschaft. Zwar gelang noch zweimal der Anschlusstreffer (25:24, 26:25), aber Neumaier setzte das letzte Ausrufezeichen und besiegelte die 25:27-Niederlage der Sulzbacher Rumpftruppe.HC Sulzbach: Tor: Lotter, Marx. Feld: Luber (6/1), Sebastian Wedel (5), Jonas Rohrbach (4), Ströhl (3), Stryc (3), Klee (2), Brockstedt (1), Kristian Forster (1), Termer, Hausner