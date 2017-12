Sport Sulzbach-Rosenberg

Die Sulzbacher Handballerinnen kehrten am Samstag mit einem 22:22-Unentschieden aus Pleichach zurück. Nach einer sehr hektischen Schlussphase mussten sie sich mit diesem einen Punkt zufriedengeben. Wieder einmal mehr waren die Chancenverwertung und zu viele technische Fehler ausschlaggebend für den Punktverlust. Dennoch muss man der Mannschaft zugutehalten, dass sie in der zweiten Halbzeit enormen Kampfgeist bewies und einen Fünf-Tore Rückstand aufholte.

Die Sulzbacherinnen erwischten den besseren Start. Gestützt auf einer guten Abwehrleistung spielten sie im Angriff variabel und fanden immer wieder die Lücken. Nach neun Minuten lagen sie mit 4:2 in Front, wurden dann aber sowohl im Angriff als auch in der Abwehr nachlässiger, so dass der Gastgeber die Partie drehte. Zur Pause waren es beim 8:12 vier Tore, die der HC im Hintertreffen lag. Dann schickte Trainer Wolfi Thom die junge Lena Zientek als vorgezogene Spielerin in der 5:1-Abwehrformation aufs Feld, was sofort Wirkung zeigte und einige Bälle erobert werden konnten. Der HC holte nun Tor für Tor auf. Melli Kopp gelang der Ausgleich zum 20:20. Mit Nicole Schiegerls Treffer in der 56. Minute zum 22:21 gingen die Gäste sogar wieder in Führung. In der 57. Minute kassierte man wieder den Ausgleich. Und Pleichach holte acht Sekunden vor Spielende einen Siebenmeter heraus. Dank Hermine Ohlmann im Tor, die den Strafwurf parierte, stand am Ende das 22:22 auf der Anzeigetafel.Die Sulzbacherinnen müssen ihre Leistung hinterfragen, denn zu Beginn des neuen Jahres stehen in der Rückrunde drei extrem schwierige und wichtige Auswärtsspiele an, in denen man mit dieser Leistung nichts gewinnen wird.HC Sulzbach: Ohlmann (Tor), Schiegerl 7/4, Kopp 5/1, Mutzbauer 4, Link 2, Zientek 1, Pöllath 1, Wagner 1, Ertel 1, George, Häckl, Plößl, Wülfert