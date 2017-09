Sport Sulzbach-Rosenberg

21.09.2017

Sulzbach. Die Landesliga-Handballerinnen der HSG Freising-Neufahrn und des HC Sulzbach kennen sich aus der Relegation - und die Spielerinnen mittlerweile auch privat. Daher gibt es vor dem Duell am Samstag, 23. September (16.30 Uhr, Krötenseehalle) auch keine großen Geheimnisse. Die Gäste haben den Klassenerhalt in der Bayernliga nicht geschafft und treten in der Landesliga Nord als potenzielle Titelkandidaten an. Das Team der HC-Trainer Wolfi Thom und Matze Prasse ist komplett - und heiß auf den nächsten Heimsieg, denn trotz der Freundschaft zwischen beiden Mannschaften wird sich auf dem Spielfeld kein Zentimeter geschenkt.

HC Sulzbach: Tor: Ohlmann. Feld: Schiegerl, Ertel, Pöllath, Kopp, Müller, George, Wagner, Steiner, Häckl, Plößl, Himmerer, Luber, Mutzbauer.