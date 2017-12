Sport Sulzbach-Rosenberg

18.12.2017

Einen Kantersieg feiern die Sulzbacher Handballerinnen, als sie den TSV Röthenbach mit 44:17 aus der Krötenseehalle schießen. Dank einer äußerst konzentrierten Leistung ist die Partie bereits zur Pause beim Spielstand von 20:6 entschieden.

In der Anfangsphase schien das Spiel noch ausgeglichen zu verlaufen, denn Sulzbach ließ wieder einige Chancen ungenutzt. Bereits nach zehn Minuten musste Trainer Wolfi Thom seine Auszeit nehmen, um seine Mannschaft in Spur zu bekommen, was sofort Wirkung auf der Platte zeigte. Der TSV-Treffer zum 6:6 war für die Gäste das letzte Tor in der ersten Halbzeit.Sulzbach schraubte mit einem 14:0-Lauf das Ergebnis so in die Höhe, dass der Gegner keinerlei Chance mehr hatte, den Rückstand aufzuholen. Schlüssel zum Erfolg waren vor allem die geschlossene Abwehrleistung und die beiden starken Torhüterinnen im Sulzbacher Tor. In der zweiten Halbzeit knüpften die Herzogstädterinnen nahtlos an die erste Hälfte an und zogen weiter davon. Egal ob per Gegenstoß oder aus dem Angriffsspiel heraus, es klappte nahezu alles im Sulzbacher Spiel.Auch wenn die Partie längst entschieden war, ließen die Gastgeberinnen nicht nach und kämpften immer weiter. Bemerkenswert an der gegnerischen Leistung war, dass sich das Team von Ulrike Kardos nicht aufgab und am Ende auch noch mit ein paar Toren belohnte. Der Endstand von 44:17 ist zwar außergewöhnlich hoch, geht aber dennoch in Ordnung, da die Sulzbacherinnen deutlich überlegen waren und dies endlich mal im Ergebnis widerspiegeln konnten. Jetzt gilt es sich während der Winterpause auf die Rückrunde vorzubereiten, denn gleich zu Beginn stehen drei richtungsweisende Spiele gegen Landshut, Freising und Stadeln an. HC Sulzbach: Ohlmann, Ziegler (Tor), Zientek 7, Ertel 6/2, Schiegerl 6/3, Kopp 5, Wagner 5, Plößl 5, Pöllath 3, Mutzbauer 2, Steiner 2, Link 1, Müller 1, Häckl 1