Sport Sulzbach-Rosenberg

08.12.2017

08.12.2017

Keine leichte Aufgabe steht den Sulzbacher Handballerinnen am Samstag, 9. Dezember, bevor, wenn sie um 18 Uhr bei der HSG Pleichach antreten.

Zwei Wochen hatten sie nun Zeit die bittere Niederlage beim ESV Regensburg aufzuarbeiten, um aus Unterfranken nicht wieder mit leeren Händen nach Hause fahren zu müssen. Die HSG Pleichach spielt seit vergangener Saison in der Landesliga und beendete diese auf dem sechsten Tabellenplatz, nur zwei Plätze hinter dem HCS. Zwar konnten die Herzogstädterinnen beide Partien deutlich für sich entscheiden, dennoch ist es eine beachtliche Leistung für den Aufsteiger.Und auch dieses Jahr beweist die Mannschaft, dass sie sich in der Liga etabliert hat. Das wohl auffälligste Ergebnis lieferten die Unterfränkinnen in heimischer Halle gegen den TSV Winkelhaid ab, als sie diesen mit 38:26 besiegten. Während vergangene Saison viel über die erfahrene Anne-Lena Früh lief, verteilt sich in der laufenden Spielzeit die Verantwortung auf mehreren Schultern.Mit Christiane Fuchs und Miriam Löhr hat man neben Früh noch zwei weitere torhungrige Spielerinnen.Die Handballerinnen des HC Sulzbach müssen also gewarnt vor einer heimstarken HSG Pleichach sein, die sich im Vergleich zur vergangenen Saison nochmal weiterentwickelt hat. Hinzu kommt, dass das Sulzbacher Trainergespann Thom/Prasse einige Personalsorgen plagen. Doch nichtdestotrotz fährt am Samstag eine Mannschaft nach Pleichach, die mit einer konzentrierten Leistung in der Lage ist den Gastgeberinnen Paroli zu bieten mit dem Ziel, beide Punkte mit nach Hause zu nehmen.HC Sulzbach: Ohlmann (Tor); Pöllath, Ertel, Schiegerl, Kopp, George, Wagner, Mutzbauer, Plößl, Wülfert, Link, Zientek, Müller, Häckl