Sport Sulzbach-Rosenberg

31.01.2018

2

0 31.01.2018

Was ist nur los mit den Handballerinnen des HC Sulzbach? Beim MTV Stadeln gab's die dritte Auswärtsniederlage (23:30) im dritten Spitzenspiel der Rückrunde. Eine magere Ausbeute, die den Mädels um Wolfi Thom und Matze Prasse schwer auf den Schultern lastet. Es scheint fast, als wäre die Anspannung vor den Spielen einfach zu groß. Als würde der Kopf einfach nicht mitspielen wollen. Dabei steht das Sulzbacher Abwehrbollwerk in seiner Höchstphase doch bombenfest. Sowohl Trainer als auch Spielerinnen sind etwas ratlos gestimmt. Dabei legte man in Fürth beim MTV Stadeln wieder absolute Entschlossenheit an den Tag. Doch einmal mehr verlief die erste Hälfte katastrophal. Gerade einmal vier Treffer konnten im Kasten der Heimmannschaft untergebracht werden und wieder roch es zur Pause nach einem Debakel, wie bereits gegen die HSG Freising/Neufahrn. Der Angriff agierte ideenlos und viel zu langsam. Kam man dann doch mal zum Torabschluss, segelten die Bälle von allen Positionen oft meterweit am Ziel vorbei, oder die gut aufgelegte Keeperin hatte ihre Finger dazwischen. Doch wie sollte es anders sein, die zweite Hälfte wurde angepfiffen und die Herzogstädterinnen trafen plötzlich. Hätten sie den Abstand ihn den ersten 30 Minuten nicht schon auf neun Tore anwachsen lassen, so hätte man durchaus noch die Chance so eine Partie zu drehen. Die Abwehr kämpfte nun um jeden Zentimeter und auch im Angriff lief es nun etwas runder. Fazit: Nach einem katastrophalen 4:13-Rückstand zur Pause wäre man unter optimalen Umständen ein Gegner auf Augenhöhe gewesen.

HC Sulzbach: Ohlmann, Ziegler (Tor); Plößl 5, Pöllath, Häckl je 4, Schiegerl 3/1, Wülfert 3, Wagner, Kopp, Steiner, Luber je 1, Ertel, Mutzbauer, Link.