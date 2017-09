Sport Sulzbach-Rosenberg

26.09.2017

3

0 26.09.2017

Der unbändige Siegeswille in eigener Halle, den die Sulzbacher Handballerinnen um das Trainerduo Thom/Prasse die ganze letzte Saison an den Tag gelegt hatten, schien vergangenen Samstag vom Anpfiff an nicht vorhanden zu sein. Die Münchnerinnen spielten befreit auf, hatten sie doch nicht groß was zu verlieren.

Die Bayernligaabsteiger legten ein gewaltiges Tempo an den Tag und man hatte auf den Rängen das Gefühl, die Herzogstädterinnen hätten den Kopf im Bett gelassen. Nachdem Nicole Schiegerl und Sara Ertel die ersten drei Tore für den HCS erzielten, versuchte sich Vroni Pöllath in der 8. Minute ebenfalls einmal von der Rückraumposition. Als sie schließlich durch einen unbeabsichtigten Schlag ins Gesicht gestoppt wurde, musste die gegnerische Anna Sophia Mayerhofer sehr früh auf die Tribüne.Bis zur Halbzeit kämpften sich die Sulzbacherinnen anschließend auf 3 Tore heran und traten beim 12:15 den Gang in die Kabine an. Die Aufholjagd kostete Kraft und jeder einzelnen war bewusst, dass es in der zweiten Hälfte nicht leichter werden würde.Nachdem die Unparteiischen bereits in der ersten Hälfte vier Zeitstrafen an den HC vergaben, legten sie mit sechs weiteren in Durchgang zwei noch einen drauf. Dadurch kam die Heimmannschaft auf sage und schreibe 20 Minuten in Unterzahl. Freising spielte den schnellen Stiefel auch in Halbzeit zwei wesentlich souveräner als die HC-Damen. Es schien als wollte man an diesem Tag einfach nicht so richtig wach werden.Ärgerlich, war man doch gerade in eigener Halle in den vergangenen Monaten unschlagbar gewesen.Das letzte Tor durch Chrissi Luber zum 22:28 war dann nur mehr Ergebniskorrektur und man musste im Sulzbacher Lager erkennen, dass auch die Heimspiele absolut kein Selbstläufer sein werden.HC Sulzbach: Ohlmann (Tor); Schiegerl 8, Häckl 7, Luber, Pöllath je 2, Mutzbauer, Ertel, Steiner je 1, Himmerer, George, Kopp, Wagner, Müller, Plößl