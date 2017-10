Sport Sulzbach-Rosenberg

Sulzbach. Der HC Sulzbach verlor sein Auswärtsspiel in der Handball-Landesliga Nord am Samstagabend beim hohen Favoriten TG Heidingsfeld mit 25:36 - und trotzdem war Trainer Christian Rohrbach nicht unzufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge bei der Würzburger Star-Truppe. Ohne die Leistungsträger Smolik, Marco Forster, Ströhl und Mignon fehlten dem Coach wichtige Spieler der Start-Sieben. "Teilweise mussten wir mit sechs Junioren unter 21 Jahren auf der Platte stehen, da fehlt der Mannschaft natürlich der Rückhalt der Routiniers. Trotz viel Talents fehlen den jungen Spielern noch ein, zwei Jahre, dann sieht das schon anders aus", so der Trainer nach der Partie.

Ohne den erforderlichen Druck aus dem Rückraum - der zuletzt so starke Waitz kam nicht ins Spiel und Sebastian Wedel haderte mit der hohen Fehlwurfquote - minimierte sich das Spiel aus der zweiten Reihe auf Jonas Rohrbach, der allerdings eine motivierte Vorstellung zeigte. Das genügte gegen den Gastgeber aber nicht, denn der hatte mit den höherklassig erfahrenen Bötsch, Farkas und Weinhardt zu viel Durchschlagskraft in seinen Reihen. Die Abwehr kämpfte zwar verbissen und auch die Torhüter zeigten eine gute Leistung, aber das konnte nicht verhindern, dass sich die Unterfranken bis zur Pause einen komfortablen Vorsprung herauswarfen (7:3, 11:7, 17:12). Da war den HC-Jungs wohl schon klar, dass hier keine Überraschung mehr gelingen konnte. Zu groß war der Respekt vor den "Hätzfelder Bullen" an diesem Tag. Die bauten ihren Vorsprung kontinuierlich aus, ohne an die Grenzen gehen zu müssen. Die individuelle Klasse der "Stars" reichte aus, denn die Gäste verzettelten sich jetzt immer mehr in Einzelaktionen und das war gegen die erfahrenen und körperlich überlegenen Heidingsfelder natürlich der falsche Weg. Martin Burkhardt am Kreis, Daniel Luber als Spielmacher und Rückkehrer Benni Termer durften noch ein paar Akzente setzen, doch zu mehr reichte es an diesem Abend nicht mehr. So endete die Partie, vielleicht etwas zu deutlich, mit 36:25 für die Gastgeber aus der Würzburger Vorstadt.Trainer Christian Rohrbach hofft nun auf eine baldige Rückkehr seiner kranken und verletzten Akteure. Vor allem die Heimspiele müssen nun schadlos gehalten werden. Nächste Gelegenheit bietet sich schon kommenden Samstag, wenn die HSG Fichtelgebirge zu Gast in der Krötenseehalle ist.HC Sulzbach: Tor: Lotter, Marx. Feld: Jonas Rohrbach 5, Luber 5/1, Termer 4/2, Waitz 3, Burkhardt 3, Sebastian Wedel 2, Kristian Forster 2, Brockstedt 1, Fabian Rohrbach, Wiesent, Fabian Wedel