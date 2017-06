Sport Sulzbach-Rosenberg

02.06.2017

Finanziell steht der SV Loderhof/Sulzbach auf festen Füßen. Doch sportlich könnte es für die Fußballmannschaften besser aussehen. So könnte man die Mitgliederversammlung des Vereins im Sportheim überschreiben. Bei einer Nachwahl wurde Kurt Hösl als neuer Kassier gewählt.

Traingsfleiß steigern

Gute D1-Jugend

Bürgermeister Michael Göth lobte eingangs die Arbeit des SV Loderhof, der zu den mitgliederstärksten Vereinen der Herzogstadt zähle. Im Vergleich zur Versammlung 2016 habe sich der Mitgliederstand, der derzeit 756 beträgt, sehr gut entwickelt, erklärte Vorsitzender Joachim Bender. Positiv sei ebenfalls, dass sich darunter 240 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren befinden. Die vielfältigen Aktivitäten des Vereins und der Sparten reichen von Hallenturnieren der Senioren- und der Jugendfußballmannschaften, über Skifahrten, Weiber- und Kinderfasching, Taubenmärkten und ähnlichen Veranstaltungen.Bei allen ehrenamtlich tätigen Mitgliedern, insbesondere bei Yvonne Bauer, die bis vor kurzem die Regie in der Gastwirtschaft innehatte, aber auch bei den Beschäftigten im gastronomischen Bereich, bedankte sich Bender. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Verein ein positives Ergebnis, gab die kommissarische Kassiererin Sabine Weiß bekannt.Nach dem Abstieg bereiteten sich die erste und zweite Seniorenmannschaft auf die Kreis- beziehungsweise B-Klasse vor, berichtete Spartenleiter Kurt Hösl. Ziel war es, einen Neuanfang zu schaffen. Zwar agierte das erste Team in einigen Partien auf Augenhöhe mit den Gegnern, doch Zählbares sei nicht heraus gekommen. Das Ergebnis war der letzte Tabellenplatz.Mit dem siebten Rang erzielte die zweite Mannschaft ein wesentlich besseres Ergebnis. In der Saison 2017/2018 gehe es wiederum um einen Neustart, besonders für die erste Mannschaft. Dies dürfte aber nur gelingen, wenn der Trainingsfleiß und die Bereitschaft eines jeden Spielers, sich für den Verein und die Mannschaft zu opfern, erheblich gesteigert werde. Jugendleiterin Bettina Moser informierte über die Ergebnisse der Jugendmannschaften. Nach derzeitigem Stand bleiben die Jugendmannschaften von G bis E beim SV Loderhof/Sulzbach, das D-Team spielt in der SG SV Kauerhof-SV Loderhof/Sulzbach und bei den A-, B- und C-Jugendmannschaften werde eine SG SV Kauerhof, SV Loderhof-Sulzbach, TuS Rosenberg und SV Traßlberg angestrebt.Kurz und schmerzlos verlief der Bericht der Sparte Schach durch den Spartenleiter Kurt Völlger. Danach belegt man in der Kreisliga Nord II den dritten Tabellenplatz. Vereinsmeister ist Reinhard Rösch.Die Jugendfördergemeinschaft (JFG) gibt es nach der Saison 2016/2017 nicht mehr. Der gescheiterte Zusammenschluss der beiden Vereine im Seniorenbereich und die Stärkung der Rechte der Spielgemeinschaften, nannte der Vorsitzende der JFG, Gerald Schirmer, als wichtige Gründe für diese Entwicklung. Dies traf aber nicht nur die JFG Sulzbach-Rosenberg, sondern auch andere Zusammenschlüsse in der Region, die sich inzwischen aufgelöst haben.Sportlich gesehen stehe die A1-Jugendmannschaft derzeit auf dem 4. Platz in der Kreisklasse und die B-Jugend in der Kreisklasse auf dem 3. Tabellenplatz. Die C-Jugend liege nach dem Abstieg aus der Kreisliga in der Kreisklasse auf dem letzten Platz. Gut sehe es hingegen bei der D1-Jugend mit dem 2. Tabellenplatz aus. Wegen Spielermangel musste die D2-Jugend vom Spielbetrieb abgemeldet werden. "Die finanzielle Situation bei der JFG war durch die Unterstützung der beiden Vereine und durch eigene Aktivitäten und durch Sponsoren geregelt. Aber leider ist es nie gelungen, die JFG in die Stammvereine zu integrieren", stellte Gerald Schirmer abschließend fest.In der Sparte Turnen bieten elf Gruppen für jedes Alter ein umfangreiches Angebot an, schilderte Leiterin Gerda Donhauser. Für Kinder gibt es vier Sportstunden mit vielfältigem Angebot. Infos hierzu auf der Homepage des SV Loderhof/Sulzbach www.sv-loderhof-sulzbach.de.