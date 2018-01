Sport Sulzbach-Rosenberg

10.01.2018

Rosenberg. Kürzlich fand in Fürth eine Abschlussprüfung der Trainer-B-Ausbildung statt, an der auch zwei Mitglieder der Sparte Taekwondo des TuS Rosenberg mit Erfolg teilnahmen: Jörg Steindl (5. Dan) und Christian Piffel (1. Dan), bereits Inhaber der Trainer C-Lizenz, erhielten nach einer theoretischen und praktischen Prüfung die neue Trainer-B-Lizenz. Vorausgegangen war ein fünftägiger Intensivkur im Sportcamp in Inzell, an dem 20 Sportler teilnahmen. Unter der Leitung der Bildungsreferentin Lisa Rucker und dem Referententeam Michaela Zimmermann, Jens Bolduan, Stephan Berger, Dr. Frank Düren und Thomas Blanke wurden die Teilnehmer in die theoretischen und praktischen Inhalte unterwiesen und bestens auf die Prüfung vorbereitet. Die Sparte Taekwondo des TuS Rosenberg hat aktuell sieben Trainer mit C- und zwei Trainer B-Lizenzen.

