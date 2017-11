Sport Sulzbach-Rosenberg

05.11.2017

Ausgeglichener Haushalt, ein schuldenfreier Verein, neue Mitglieder und sportliche Erfolge: Die Jahresbilanz des Tennisclubs Blau-Weiß Sulzbach-Rosenberg kann sich sehen lassen. Das prägte natürlich auch die Jahreshauptversammlung

U 18 ungeschlagen

Wanderpokal vergeben

Ehrungen Bei der Jahreshauptversammlung des TC Blau-Weiß wurden folgende Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein mit Urkunde und Sekt ausgezeichnet: Thomas Heitzer (10 Jahre), Wolfgang Frankerl, Werner Klemp, Renate Langner-Klemp, Raimund Pickel, (alle 20 Jahre), Claudia Decker 25 Jahre, Manfred Dinter, Ralph Meister, Christine Wied (alle 35 Jahre), Johanna Barta, Ida Wismeth, Josef Wismeth (alle 40 Jahre), Dr. Richard Leipold, 45 Jahre und Joachim Kopczyk für50 Jahre Mitgliedschaft.

In geselliger Atmosphäre verlief das Treffen. Nach einem Jahr an der Spitze des Vereins ließ die Vorsitzende Judith Englhard die vergangene Saison Revue passieren. Bereits zum dritten Mal wurden die fünf Tennisplätze wegen der hohen Qualität von der selben Firma gepflegt. Sie bedankte sich bei den Mitgliedern, die bei der Platzvorbereitung mitgearbeitet hatten, und bei den Damen für den Frühjahrsputz im Vereinsheim.Auch mit der notwendigen Neubesetzung des Platzwartes konnte für den Verein eine gute Lösung gefunden werden. Die Vorsitzende bedankte sich namentlich bei den Mitgliedern, die den Verein mit großzügigen Spenden unterstützt hatten. Durch den sportlichen Erfolg der Mannschaft Herren 40 konnten einige neue Mitglieder gewonnen werden.Um die Gemeinschaft auch im Winter in Schwung zu halten, gibt es am Freitag, 1. Dezember, wieder einen Preisschafkopf im Vereinsheim und am Sonntag, 3. Dezember, das traditionelle Nikolausturnier in der Tennishalle. Über die positive Entwicklung des Sportpark Sulzbach-Rosenberg mit dem Eigentümerwechsel ist der Verein sehr glücklich.Sport- und Jugendwart Marc Hoßfeld berichtete über die sportliche Seite des Vereins. Mit den Platzierungen der drei Jugendmannschaften und der vier Teams im Erwachsenenbereich könne man heuer sehr zufrieden sein. "Die U 18-Mannschaft belegte in der Endabrechnung ungeschlagen einen hervorragenden zweiten Platz, ebenso wie die Damen-40-Mannschaft, die nur eine Niederlage hinnehmen musste", sagte er.Glanzlicht in diesem Jahr war die Mannschaft Herren 40 in der Bezirksklasse 2. Ohne eine einzige Niederlage, mit 12:0 Punkten, schaffte sie auf Anhieb den Aufstieg in die Bezirksklasse 1.Nach dem sportlichen Ausblick für die neue Saison werden sich bei den Mannschaften kleine Änderungen ergeben. Die U 10 wird altersbedingt in eine U 12 umgewandelt, und im Erwachsenenbereich wird aufgrund des Mitgliederzuwachses eine Mannschaft H 40 oder H 50 dazukommen. Die Mannschaft Herren 60 wird in der neuen Saison Herren 65 spielen. Das Strategietraining für die Jugendmannschaften und das Projekt Kindertennisland werden fortgeführt.Nach vielen Jahren beteiligen sich an der Winter-Medenrunde wieder zwei Mannschaften, Herren 00 und Herren 40. Hoßfeld gratulierte Michael Rösl, der in diesem Jahr die Ausbildung zum C-Trainer erfolgreich abgeschlossen hat. Der Sportwart bedankte sich bei der Tennisschule Breakpoint für die reibungslosen Trainingsabläufe und für die Unterstützung bei den LK-Turnieren. Er berichtete über die Vereinsmeisterschaften, die wieder einen Höhepunkt im Vereinsleben bildeten.Schatzmeisterin Christine Wied trug in ihrem Rechenschaftsbericht einen ausgeglichenen Haushalt und Schuldenfreiheit des Vereins vor. An die Ehrung verdienter Mitglieder schloss sich die Siegerehrung der Vereinsmeister an. Mit dem Wanderpokal für den Mannschaftsführer 2017 wurde Michael Rösl ausgezeichnet.