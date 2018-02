Sport Sulzbach-Rosenberg

02.02.2018

Das letzte von fünf aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen bestreiten die Sulzbacher Handballer am Samstag, 3. Februar, in Oberfranken. Gegner ist der HC Forchheim und die Partie startet um 17.30 Uhr in der Realschule (Pestalozzistr. 2).

Außer an Erfahrung hat man in den vergangenen Wochen auf fremden Terrain nichts gewonnen und so käme der heiß ersehnte erste Auswärtserfolg gerade recht, vor allem, da nun drei spielfrei Wochen anstehen, wo man ein positives Gefühl gut gebrauchen könnte. Schuld an der Niederlagenserie war nicht zuletzt die Personalsituation bei den Herzogstädtern, die sich aber nun so langsam entspannen sollte. Mit Michael Waitz kehrt der Torjäger ins Team zurück und soll für noch mehr Druck aus dem Rückraum sorgen.Da die spielerische Integration der Neuzugänge Adam Stryc und Patrick Klee immer besser wird, hat Trainer Christian Rohrbach nun doch etwas mehr Variationsmöglichkeiten zur Verfügung. Beim 29:24-Heimsieg in der Vorrunde war es aber primär eine hochmotivierte Abwehr, die sich erfolgreich gegen die körperlich präsenten Forchheimer gestemmt hat und so die Partie zugunsten der Oberpfälzer entschied.Der Aufsteiger aus der ostbayerischen Bezirksoberliga hatte sich vor der Saison natürlich den Klassenerhalt zum Ziel gesetzt, doch die Realität sieht für das Team von Trainer Matthias Gieck nicht rosig aus. Mit nur fünf Punkten ziert man das Tabellenende mit schon gehörigem Abstand auf die rettenden Plätze. Trotzdem werden die Mannen aus Forchheim als echte Sportsmänner alles geben, um den rettenden Strohhalm noch zu erreichen und so muss sich der HCS auf eine immer noch motivierte Heimmannschaft einstellen. Immerhin besitzen die Gastgeber mit Stefan Bauer den zweitbesten Torschützen der Liga und mit Matze Müller einen Ex-Sulzbacher im Tor, der gegen seine Freunde aus der Heimat natürlich besonders glänzen will.HC Sulzbach: Lotter, Marx (Tor); Luber, Jonas Rohrbach, Waitz, Brockstedt, Sebastian Wedel, Kristian Forster, Termer, Klee, Stryc, Wiesent, Schwegler