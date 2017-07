Sport Sulzbach-Rosenberg

14.07.2017

17

0 14.07.201717

Schützen können nicht nur scharf schießen, sondern sich auch in der Deckung halten. Das beweist derzeit der Gau Sulzbach-Rosenberg, der seit Jahresbeginn ohne 1. Gauschützenmeister dasteht und jüngst bei seiner Tagung öffentlich von einer drohenden Auflösung sprach. Über Hintergründe schießen Spekulationen ins Kraut.

"Es menschelt halt"

Kandidat in Sicht

Auf die Spitze getrieben

Amberg-Sulzbach. Das liegt daran, dass gegenwärtig niemand so recht über das reden will, was sich wohl schon im Januar oder seit längerem zugetragen hat. Zumindest gab es in jenem Monat eine Zusammenkunft bei bzw. nach der sowohl der erst im Herbst neugewählte Gauschützenmeister Joachim Jäger als auch der langjährige Gaujugendleiter Benno Elefant zurückgetreten waren. Letzterer hielt sich auf Nachfrage über die Gründe bedeckt. Er sagte, er wolle nicht nachtarocken und für ihn sei das Thema abgeschlossen, zumal mit Thomas Borek ja ein von ihm präsentierter Nachfolger für das Amt zur Verfügung stand.Anders beim 1. Gauschützenmeister: Joachim Jägers Position ist seither vakant, konnte auch bei der erwähnten außerordentlichen Tagung Ende Juni mit vielen Schützenmeistern der Vereine und ihren Stellvertretern sowie Schieß- und Jugendleitern nicht besetzt werden (wir berichteten). Im Nachhinein nannte Jäger zwar "zu 99,99 Prozent familiäre Gründe" für seinen Rücktritt. Ins Inhaltliche des Januar-Treffens mit seinen Hintergründen und Reaktionen wollte aber auch er nicht mehr wirklich einsteigen.Dass das im Hinblick auf die Zukunft, die der Gau brauche, nicht unbedingt nötig erscheint, findet auch der Präsident des Oberpfälzer Schützenbundes (OSB), Franz Brunner. "Im Vereinsleben menschelt es halt", sagte er. Da gebe es mitunter gegensätzliche Strömungen, zum Beispiel "Jüngere, die die Welt verändern möchten" und andere, die das nicht oder nicht in dem Tempo mitmachen wollten. In Einzelheiten will sich der OSB-Präsident "nicht so einmischen", zumal ihm nicht alle Details und Argumente bekannt seien.Sein sicherer Eindruck aber ist, dass wegen der nicht besetzten Spitzenposition weder die älteren Mitglieder des sonst voll besetzten Vorstands wollen, "dass der Gau kaputtgeht noch die Jungen - die wollen das gleich zweimal nicht." Letztere könnten ja ebenfalls einen Kandidaten fürs Amt des 1. Gauschützenmeisters präsentieren und bei der nächsten Schützenmeistertagung zur Wahl vorschlagen. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand von Brunner ist das Ganze ohnehin schon auf einem guten Weg, ein Aspirant in Sicht.Deswegen findet der OSB-Chef auch, dass die "Totengräberstimmung", die beim Treffen Ende Juni erzeugt wurde, an sich unnötig war. "Das ist auf die Spitze getrieben worden", meinte er, wohlwissend, dass dahinter vermutlich Absicht steckte, um gewissen Druck für eine baldige Lösung aufzubauen. Franz Brunner weiß jedoch auch, dass das "Außenwirkung hat und in zwei Richtungen gehen kann".