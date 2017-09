Sport Sulzbach-Rosenberg

11.09.2017

Der FC Großalbershof startet in den nächsten Tagen mit seinen Turn- und Gymnastikgruppen in die Herbstsaison. Alle Kurse laufen in der Realschulturnhalle am Erlheimer Weg. Los geht's an diesem Mittwoch von 18.30 bis 19.30 Uhr mit der Damengymnastik unter Leitung von Angela Kopczyk (09661/81 20 78). Ebenfalls am Mittwoch, 13. September, von 18.30 bis 19.30 Uhr beginnt Step-Aerobic mit Übungsleiterin Susanne Steger (09661/8 03 56). Der dritte Kurs an diesem Tag ist Zumba-Tanz für alle Jungen und Junggebliebenen von 19.30 bis 20.30 Uhr bei Julia Kopp (09661/8 15 85 33).

Eine Woche später, Dienstag, 19. September, starten drei weitere Angebote. Von 16 bis 17 Uhr lädt Übungsleiterin Julia Kopp (09661/8 15 85 33) Mütter und ihre Kinder von einem bis drei Jahren zum Mutter-Kind-Turnen ein. Es folgt von 17 bis 18 Uhr das Kinderturnen für Vier- bis Sechsjährige. Zuletzt steht von 18 bis 19 Uhr das Ganzkörperworkout für die Gesundheit mit Angela Kopczyk (09661/81 20 78) auf dem Programm. Informationen und Anmeldungen bei den Übungsleiterinnen oder in der ersten Kurseinheit.