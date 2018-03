Sport Sulzbach-Rosenberg

14.03.2018

Platzierungen für TuS Jahrgang 2011: Mia Rupprecht 1. Platz



Jahrgang 2009: Amelie Gross 4. Platz, Alisa Lamm 5. Platz, Lara Rupprecht 7. Platz, Marlene Wolf 8. Platz, Leni Karner 14. Platz



Jahrgang 2008: Emma Welz 2. Platz



Jahrgang 2007: Juli Karner 8. Platz



Jahrgang 2006: Rosalie Steger 2. Platz, Patricia Oerter 12. Platz



Jahrgang 2005: Vivien Jorgenson 3. Platz



Jahrgang 2004: Antonia Roll 2. Platz, Lara Kraska 3. Platz, Maja Mertel 6. Platz, Salome Lederer 8. Platz, Sandra Klemenz 11. Platz, Lena Strobel 14. Platz.

Die Turnerinnen des TuS Rosenberg und ihre Trainer blicken auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. Beim Regionalentscheid in Erbendorf belegen die Mädchen viele gute Plätze in einem breiten Starterfeld. Das Nesthäkchen zeigt sich dabei gleich als erfolgreiche Punktesammlerin.

Heuer gingen 17 TuS-Turnerinnen bei diesem Wettbewerb an den Start. In zwei Durchgängen zeigten sie ihr Können an den klassischen vier Geräten Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden.Die Nervosität war nicht nur bei den Sportlerinnen, sondern auch bei den vielen mitgereisten Eltern groß, als es hieß, auf dem nur zehn Zentimeter breiten Schwebebalken Räder, Handstände, freie Rollen und unterschiedliche Sprünge zu zeigen. Am Sprung mussten unter den strengen Augen der Kampfrichter Grätschen, Hocken oder Überschläge geturnt werden. Kippen, Felgen und Umschwünge demonstrierten die Mädchen am Barren.Auf der zwölf mal zwölf Meter großen Bodenfläche mit einer angeschlossenen Tumblingbahn sahen die staunenden Zuschauer Flickflacks, Salti und Überschläge. Eingebettet in eine selbst erstellte Choreographie und untermalt mit individueller Musik, mussten diese vorgeschriebenen akrobatischen Elemente geturnt werden.Momentan befinden sich fünf Turnerinnen des TuS Rosenberg in der Ausbildung zu Kampfrichterinnen. Nach einer vorangegangenen theoretischen Schulung kamen sie hier zu ihrem ersten praktischen Einsatz, der ihnen hohe Konzentration und ein flinkes Händchen abverlangte.Besonders begeisterte das Nesthäkchen der Rosenberger, Mia Rupprecht, im Jahrgang 2011. Die jüngste Teilnehmerin erreichte auf Anhieb mit 48,283 Punkten den ersten Platz. Viele Turnerinnen haben sich mit ihren Auftritten für den Top-Ten-Cup am Samstag, 14. April, in Hirschau qualifiziert, wo sie sich noch einmal mit anderen Turnerinnen in ihren Leistungsklassen messen können.