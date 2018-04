Sport Sulzbach-Rosenberg

Der Frühjahrsmüdigkeit den Kampf ansagen, die Frühlingsgefühle in richtige gesunde Bahnen zu lenken und für den Landkreislauf und andere diverse Läufe zu trainieren. Dieser Ziele hat sich nach wie vor der TV-Lauftreff angenommen, der seine Saison eröffnete. Zu dieser Veranstaltung trafen sich bei bestem Wetter rund 50 Läufer oder Nordic-Walker am Parkplatz des Trimm-Dich-Pfades in der Oberen Wagensass. Der Leiter der Abteilung, Rainer Koch, hieß sie willkommen.

Anschließend stellte er Horst Gesell vor, der innerhalb des BLV für sämtliche Lauftreffs in Bayern zuständig ist. Deshalb bezeichnete es Koch als große Ehre, dass Gesell zur Lauftrefferöffnung kam. In Bayern gebe es laut Gesell mittlerweile 385 solcher Treffs. "Das Hauptaugenmerk liegt natürlich beim Laufen und Walken, es ist aber auch wichtig, dass Kraft und Stabilität trainiert werden." Aus diesem Grund bietet der BLV Lehrgänge für Yoga und Aqua-Jogging an, um eben die Kraft und Stabilität zu stärken."Da den TV-Lauftreff schon seit einigen Jahren eine Lauf- und Walkingpartnerschaft mit der Gruppe der Evangelischen Kirchengemeinde Altensittenbach pflegt, kam zum Start auch Pfarrer Gerhard Metzger. Er wünschte allen Sportlern schöne Erlebnisse und keine Verletzungen. Nun stellte Koch die jeweiligen Betreuer vor. Die Nordic-Walker nehmen Gisela Hafner, Marianne Hartmann und er selbst unter die Fittiche. Um die Läufer kümmern sich Christine Schaffenroth, Birgitta Hirschmann und Herbert Hartmann. Hirschmann wird heuer wieder beim TV-Lauftreff das Lauf10!-Programm des Bayerischen Rundfunks organisieren. Als wichtigsten Mann beim Lauftreff bezeichnete Koch Josef Götz, der auch weiterhin die Versorgung mit dem Erfrischungstee übernehmen wird. Koch machte noch auf die Möglichkeit aufmerksam, beim TV das Deutsche Sportabzeichen zu erwerben. Ab Mitte Mai könne man jeden Dienstag ab 18.30 Uhr auf der Sportanlage der Krötenseeschule die Leistungen zum Erwerb erbringen. Der TV-Lauftreff findet jeden Freitag um 18.30 Uhr am Parkplatz des Trimm-Dich-Pfades in Sulzbach-Rosenberg statt. Interessenten sind willkommen.Weitere Informationen geben Rainer Koch (09661/93 20) und Gisela Hafner (09661/23 52).