Sport Sulzbach-Rosenberg

13.12.2017

13.12.2017

Ein Basketballspiel der Extraklasse sahen die Zuschauer im HCA-Gymnasium beim Aufeinandertreffen der heimischen U 14 und der DJK Pressath.

Die Pressather Baskets legten mit hohem Tempo und Aggressivität los, was die Gastgeber erst einmal alt aussehen ließ. Die Blockstellung der Gegner trieb sie schier zum Verzweifeln. Erst mit der Zeit passten sie sich dem Spielverhalten der Pressather an und knackten den Riegel. Nach einem verlorenen ersten Viertel meldete sich die BG Sulzbach-Rosenberg mit 14:10 zurück.In den abschließenden beiden Spielabschnitten lieferten sich die Teams einen spannenden Schlagabtausch. Der Adrenalinspiegel stieg, und die Hemmschwelle für Fouls sank. Zwei Pressather handelten sich Spielverbote ein. Die BGler traten jetzt immer sicherer und selbstbewusster auf, allen voran ihr Topscorer Jonas Herold, und gewannen das Spiel am Ende mit 43:38.Es spielten: Schmirler, Beck (3), Haynes, Reutner (4), Heine (4), Maderer, D. Oberleiter, L. Oberleiter, Weiss (10), Herold (18), J. Oberleiter (2) und Ullmann (2)