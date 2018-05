Sport Sulzbach-Rosenberg

07.05.2018

25

Rund 600 Zuschauer im Dultzelt in Sulzbach- Rosenberg haben ihren Spaß am Boxkampf zwischen dem BC Sulzbach und dem BC Weißenburg. Das Ergebnis ist dabei zweitrangig - und auch die Tatsache, dass die Veranstalter improvisieren müssen.

Amberg. Denn einige der geplanten Paarungen mussten abgeändert werden. Aber Improvisationstalent ist in dieser Sportart unabdingbar, weil oft noch in den Vormittagsstunden Absagen für den Nachmittagswettkampf eintrudeln. So kamen statt der geplanten zehn nur neun Kämpfe, davon zwei ohne Wertung, zustande. Um es vorweg zu nehmen: Die Faustkämpfer um die Trainer Mike Meyer, Alexander Kramer, und Tom Styra verloren gegen BC Weißenburg mit 4:10 Punkten.Wie erwartet gewann Andrej Merzliakov (Mittelgewicht) einen von den zwei Kämpfen. Schön beobachten konnte man Merzliakovs Schlagvariabilität. Denn mit allen Mitteln versuchte er, die Doppeldeckung seines Gegners zu knacken. Remigiusz Syskas Verteidigungsstrategie erinnerte an eine Fußballelf, die hinten Beton anrührt. Für einen richtig guten Kampf tat der Weißenburger einfach zu wenig. Gegen Ende der ersten Runde tropfte Syskas Nase. Merzliakov steigerte jede Runde und besonders gegen Ende der je drei Minuten nochmal das Tempo und traf per Gerade, Kopf- und Aufwärtshaken. Trotz Syskas Arbeitsverweigerung war Merzliakovs Extraklasse klar erkennbar. Ein deutlicher Punktsieg.Der zweite Kampf, der auch das Publikum begeisterte, war der zwischen dem Amberger Manuel Propp und Rakhim Shidaev im Mittelgewicht. Die Kampfbilanz hätte Vorteil für den Weißenburger vermuten lassen. Beide Akteure zeigten sich sehr beweglich und gut austrainiert. Es war ein schneller, technisch guter Kampf. In der ersten Runde verlor Shidaev aufgrund eines Treffers den Mundschutz. Propp brachte ihn schon hier stark in Bedrängnis. Die zweite Runde verlief im gleichen Stil. Man konnte auch hier Propps Schlagrepertoire bestaunen. Auch in der letzten Runde war Propp der Aktivere. Von der Ringmitte aus bestimmte er das Geschehen und trieb seinen Gegner vor sich her, musste selbst fast keine Treffer nehmen, forcierte in den Schlusssekunden das Tempo und macht Punkte.Ein weiterer Kampf, der indirekt auch Punkte für die Heimmannschaft brachte, war der Kampf zwischen dem Amberger Andreas Keil und dem Sulzbacher Phongpai Thammarat im Weltergewicht der Männer. Um Ausfälle zu kompensieren, trat Keil für Weißenburg an und Thammarat sprang kurzfristig ein. Der Rechtsausleger Keil, der auch eine mehrjährige Pause hinter sich hat und erst seit kurzem wieder ins Training geht, tat mehr und setzte die klareren Treffer.Für die restlichen Aufeinandertreffen gilt: Ein Lob den Kämpfern mit Alexander Siranidin (Schwergewicht), Edgar Taller (Superschwergewicht), Fabian Hellbach (Weltergewicht), Eric Propp (Schüler bis 41 kg), die vor so viel Publikum den Mut aufbrachten, zum Teil ihre Erstkämpfe zu bestreiten. Am Rande: 26 Sponsoren brachten über 2500 Euro zusammen, um die Kosten dieses Kampfnachmittags zu decken.