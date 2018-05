Sport Sulzbach-Rosenberg

07.05.2018

Im nordbayerischen Qualifikationsturnier in Hof spielen die besten Schulmannschaften der Mädchen IV im Volleyball um den Einzug ins Landesfinale. Darunter ist auch das Team des HCA-Gymnasiums.

Die jungen Sulzbacherinnen hatten sich im Vorfeld durch den Sieg im Bezirksfinale in Furth im Wald bereits den Titel des Oberpfalzmeisters und so die Qualifikation für das Turnier gesichert. In Hof trafen sie nun neben den Gastgebern auf die Mannschaften aus Bad-Windsheim und Erlenbach am Main. Gespielt wurde im Modus Jeder gegen Jeden in zwei Teilmannschaften auf Kleinfeld, jeweils ein Satz bis 25 Punkte. Pro gewonnen Satz erhielt das Siegerteam dann einen Punkt.Die HCA-Volleyballerinnen starteten gut ins Turnier und überzeugten mit ihrer spielerischen Gesamtleistung. Vor allem durch Aufschläge und den hervorragenden Überblick im Angriffsspiel setzten sie die Gegner unter Druck und konnten mehrere Sätze für sich entscheiden.Als stärkster Konkurrent kristallisierte sich bald die Mannschaft aus Bad Windsheim heraus. Obwohl die beiden Teams im direkten Vergleich 2:2 spielten, konnten die Mittelfranken insgesamt mit einem knappen Vorsprung den Turniersieg erringen.Platzierungen: 1. Georg-Wilhelm-Steller-Gymnasium Bad Windsheim; 2. Herzog-Christian-August-Gymnasium Sulzbach-Rosenberg; 3. Schiller-Gymnasium Hof; 4. Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach am Main.Mit ihrem zweiten Platz im Qualifikationsturnier belegen die HCA-Mädchen gleichzeitig Rang drei im Landesfinale, das nicht mehr separat ausgespielt wird. Sie wurden mit Bronzemedaillen und einer Urkunde des Landesfinales ausgezeichnet.Die Spielerinnen können stolz auf ihre Leistung sein, sie zählen zu den Top-Mannschaften in ganz Bayern.