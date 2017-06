Sport Sulzbach-Rosenberg

Es war der Saisonhöhepunkt für die U12-Volleyballerinnen der VG Sulzbach-Rosenberg: Bei den bayerischen Meisterschaften in Mauerstetten landete das Team im 16er Feld auf rang 11. In den Gruppenspielen waren die Spielerinnen sehr nervös. Es dauerte fast drei Spiele lang, ehe die Spielerinnen um Kapitänin Denise Tuchan zu ihrer Leistungsfähigkeit fanden und so wenigstens den Vergleich mit dem SV Lohhof offen gestalten konnten. Nach einem engen Spielverlauf musste man sich aber auch hier mit 0:2 geschlagen geben, was gleichzeitig den letzten Platz in der Vierer-Gruppe bedeutete. Damit spielte die VG am zweiten Tag um die Plätze 9 bis 16.

Gleich zum Auftakt der Zwischenrunde hatte man es erneut mit dem TC Höchstadt zu tun, die die VG bei der nordbayerischen Meisterschaft knapp besiegen konnte. Im Tie-Break setzten sich die Oberpfälzerinnen mit 15:8 durch. Es folgte das kleine Halbfinale um die Platzierungen 9 bis 12, wo man den TSV Feucht traf. Auch hier ging es ähnlich spannend zu wie in der vorherigen Partie, doch die Feuchter erwiesen sich als zu clever und zogen so in das Spiel um Platz 9 ein. Die Sulzbach-Rosenbergerinnen spielten um Platz 11 und besiegten in diesem Spiel den TuS Frammersbach mit 2:1.