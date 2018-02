Volleyballmädchen nah an einer Überraschung dran

Sport Sulzbach-Rosenberg

01.02.2018

6

0 01.02.2018

Nur das Team aus Regenstauf war besser: Als Vize-Oberpfalzmeister qualifizierte sich die E-Jugend der Volleyballgemeinschaft (VG) Sulzbach-Rosenberg für das Nordbayern-Turnier.

Auf Landkreis-Ebene waren zwei Teams aus der Herzogstadt angetreten und hatten die ersten beiden Plätze belegt. Deshalb reiste die VG als Mitfavorit nach Weiden, wo der TSV Falkenstein, der FC Miltach und der TB/ASV Regenstauf auf sie warteten. In den Gruppenspielen gab es jeweils klare 2:0-Siege.Gegen die Ausnahmetalente aus Regenstauf zeigten die Sulzbach-Rosenbergerinnen im Finale anfangs einigen Respekt. Je länger das Spiel dauerte, um so besser kamen die Mädels von Trainer Bernhard Hirsch ins Spiel und kämpften sich heran. Beim Stand von 21:23 führten zwei vermeidbare Fehler zum Satzverlust.Den Beginn des zweiten Durchgangs verschliefen die Spielerinnen um Kapitänin Denise Tuchan komplett, und viel zu schnell lagen sie 7:16 hinten. Da halfen dann auch kein Wechsel und keine Auszeit mehr. Mit 9:25 verkaufte sich das Team deutlich unter Wert. Trotzdem können die Spielerinnen guten Mutes der nordbayerischen Meisterschaft am Wochenende 10./11. März entgegenblicken, wo sie sich mit den Vertretern aus Ober-, Unter- und Mittelfranken messen dürfen.