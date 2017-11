Sport Sulzbach-Rosenberg

23.11.2017

Beim 14. Amberger Ultralauf waren auch Mitglieder des Lauftreffs des TV Sulzbach-Rosenberg mit von der Partie: Gerlinde List, Daniela Walter, Herbert Dumhard und Klaus Ehrenschwender nahmen eine Strecke über 21 Kilometer in Angriff. Diese führte sie von Köfering aus über Ursensollen nach Ammerthal.

Die letzten drei Kilometer nach Ammerthal waren etwas zermürbend, so dass am Ziel alle vier einhellig meinten, dass es nun auch genug sei. Es gibt zwar bei diesem Lauf keine offizielle Zeitmessung, aber nach eigenem "Stoppen" benötigte das TV-Quartett exakt 2:06 Stunden für diese Halbmarathon-Distanz.Vom Charakter her handelt es sich hierbei um keinen Wettkampf, sondern um einen gemeinsamen Gruppenlauf. Der eigentliche Sinn dahinter ist jedoch die Unterstützung für das Kinder-Hilfsprojekt HAYAG - "Bildung gegen Armut". Dieses soll Kindern auf den Philippinen eine Zukunft in Würde außerhalb der Elendsviertel und jenseits von Prostitution, Leiden und Armut ermöglichen. Da keine Startgebühren verlangt wurden, freute sich der Veranstalter über jede freiwillige Spende, die zu 100 Prozent dem Kinder-Hilfsprojekt zugute kommt.