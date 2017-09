Sport Sulzbach-Rosenberg

08.09.2017

4

0 08.09.2017

Zwei neue Trainerinnen verstärken zum Start der Sportstunden im Herbst die Übungsleiterriege des SV Loderhof/Sulzbach.

Als Nachfolgerin von Anna Fehm übernimmt Sandra Rupprecht die Gruppe "Fit & fun for kidZ" für Buben und Mädchen von fünf bis acht Jahren. Sie ist Erzieherin mit erlebnispädagogischer Fortbildung. Das Programm umfasst Aufwärm- und Wettspiele, Geräte- und Bodenturnen, Staffel-, Ball- und Geschicklichkeitsspiele. Diese Kinderturnstunde läuft ab 19. September, zeitgleich mit Mutter-Vater-Kind-Turnen, jeden Dienstag von 17 bis 18 Uhr in der Krötenseeturnhalle II. Näheres unter 0157/37 42 83 64.In der Gruppe "Dance & more for kidZ" wird Irina Leach von Manuela Menzel abgelöst. Das Angebot für Kinder von acht bis zwölf Jahren startet ebenfalls am 19. September. Jeden Dienstag von 18 bis 19 Uhr gibt es eine Tanzsportstunde in der Krötenseeturnhalle mit fetziger Musik, leichten Choreographien und viel Spaß in der Gemeinschaft. Für Auskünfte dazu ist Menzel unter 0160/91 75 72 58 zu erreichen.Interessierte Kinder sind in diesen und den anderen Gruppen des SV Loderhof/Sulzbach zu einer Schnupperstunde eingeladen. Anmeldungen sind direkt in der Turnhalle möglich. Ansprechpartnerin für weitere Fragen ist die Spartenleiterin Gerda Donhauser (09661/29 87).