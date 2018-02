Sport Sulzbach-Rosenberg

Zum Weiberfaschings-Doppelturnier traten die Damen des TC Blau-Weiß am Unsinnigen Donnerstag in der Tennishalle im Sportpark an. Maskiertes Erscheinen war natürlich Pflicht. Die ausgelosten Gruppen wechselten zwischen den Spielfeldern und dem von den närrischen Weibern angebotenen reichhaltigen Büfett hin und her. Die Getränkeversorgung übernahm die Sportgaststätte. Nach dem sportlichen Teil ließen die Spielerinnen dann bei guter Stimmung den Weiberfasching ausklingen. Bild: exb