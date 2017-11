Sport Sulzbach-Rosenberg

Die Sulzbach-Rosenberger Handballer basteln an einer Vision. Mittel- und langfristig soll ihr Nachwuchs in der Lage sein, dauerhaft in der Landes- oder Bayernliga bestehen zu können.

Etwa 40 Mitglieder des Handballclubs (HC) Sulzbach-Rosenberg, Funktionäre und Spielereltern informierten sich im Kettelerhaus über ein neues Konzept zur Jugendförderung. Es trägt den Namen "Wir sind Handball - Projekt 2030".Eine kleine Gruppe aus Trainern, Betreuern und Vorstandsmitgliedern entwickelte in den vergangenen Wochen neue Ideen, mit denen der Handballclub seine Jugendarbeit im Breiten- und Leistungssport reformieren will. Mittel- und langfristig sollen die Jugendmannschaften im Leistungsbereich überregionale Spielklassen wie Landes- und Bayernliga dauerhaft besetzen können. Das nicht zuletzt, "um den Nachwuchs für die eigenen Damen- und Herrenmannschaften zukünftig aus der eigenen Jugend gewinnen zu können", betonte Christian Weiß, der Vorsitzende des HC.Jugendleiter Martin Ruhland erklärte anschließend, welche Aufgaben zur Umsetzung des Konzepts zukünftig zu leisten sind. So werde man neben dem Jugendleiter einen Jugendkoordinator benötigen, der sich neben Trainersuche und Weiterbildung auch um die Gewinnung des Spielernachwuchses kümmern soll. Darüber hinaus brauche man Beauftragte für Finanzen, Marketing und außersportliche Aktivitäten.Der Mitinitiator des Konzepts, Christian Weigl, ging auf die Frage ein, mit welchen sportlichen Mitteln, zukünftigem Trainingsrythmus, Trainingscamps und der angedachten medizinischen und physiotherapeutischen Begleitung die Jugendmannschaften ab März 2018 in die neue Saison starten können.Das Schlusswort des Abends gehörte wieder Christian Weiß, der noch einmal bemerkte, dass die Ziele sehr hoch gesteckt sind, aber ja nicht plötzlich von heute auf morgen erreicht werden müssen. Die finanziellen Mittel, die der Verein für das sicherlich nicht ganz billige Konzept in die Hand nehmen muss, lägen für die kommende Saison schon "in der Schublade" bereit.Kinder und Jugendliche, die Handball spielen möchten, sind jederzeit eingeladen, an einem Schnuppertraining teilzunehmen. Für die männliche D-Jugend (2005/2006) läuft es zum Beispiel immer mittwochs von 16.30 bis 18 Uhr in der Krötenseehalle, für die weibliche D-Jugend immer donnerstags von 17.30 bis 19 in der Turnhalle des Gymnasiums.___Weitere Informationen: