Sport Sulzbach-Rosenberg

17.04.2018

0 17.04.2018

Die Tennissaison 2018 rückt näher, auch für den TC Blau-Weiß Sulzbach-Rosenberg. Nach der Winterrunde in der Tennishalle am Sportpark fiebern die Mannschaftsspieler des Vereins dem Beginn der Freiluftsaison am Lobenhofweg entgegen.

Mit Spezialfirma

Anmeldung zum Turnier

Nach der schwierigen Wetterlage der vergangenen Wochen werden sich die Instandsetzungsarbeiten zum Frühjahr durch eine Spezialfirma etwas verzögern, so dass ein Training vor der Saisoneröffnung nicht möglich ist. Die ersten Spiele der neuen Punkterunde beginnen am Lobenhofweg bereits am Samstag, 5. Mai.Für alle Mitglieder ab 16 Jahren startet die Saison 2018 offiziell und traditionsgemäß mit einem Schleiferlturnier. Es wird am Dienstag, 1. Mai, von 13 bis 17 Uhr ausgetragen. Da auf allen fünf Plätzen gespielt wird, können andere Spiele zu dieser Zeit nicht stattfinden.Beim Schleiferlturnier werden Spielerinnen und Spieler zusammengelost, so dass vor allem dem Losglück eine entscheidende Rolle bei der Ermittlung der Sieger zukommt. Aber das macht gerade den Reiz dieses Turniers aus.In der Halbzeitpause gibt es wie gewohnt wieder Kaffee und Kuchen, gestiftet von den TC-Frauen. Anmeldungen zum Turnier bis Donnerstag, 26. April, bei Ute Habich, 09621/17 23 009.