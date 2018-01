Sport Sulzbach-Rosenberg

25.01.2018

13

0 25.01.201813

Zum zehnjährigen Jubiläum des Illschwanger Kunstrasen-Hallenmasters gibt es ein zusätzliches Turnierwochenende. Und noch etwas ist diesmal neu.

Erstmals wird auf dem Kunstrasen in der Sulzbach-Rosenberger Krötenseehalle ein Frauenfußball-Turnier ausgetragen. Das eröffnet am Freitag, 26. Januar, das zusätzliche Wochenende. Am Start sind acht Mannschaften.Am Samstag, 27. Januar, folgen Turniere der D2-Junioren, der C-Jugend und der B-Junioren. Das eigentliche Hallenmasters steht dann eine Woche später vom 2. bis 4. Februar in der Krötenseehalle auf dem Programm.FrauenFreitag ab 19 Uhr mit TuS Rosenberg, SpVgg SV Weiden, TV Barbing, SV 08 Auerbach, TV Nabburg, DJK Ammerthal, TSV Theuern und SG Ursensollen/Illschwang.D 2-JuniorenSamstag ab 9 Uhr SG Königstein/Neukirchen, JFG Amberg-Sulzbach West 08, SG Loderhof/Kauerhof, FSV Gärbershof, 1.FC Hersbruck und SG Illschwang/Schwend.C-JugendSamstag ab 13 Uhr, mit SG Rosenberg/Traßlberg/Loderhof/Kauerhof, SG Ensdorf/Ebermannsdorf, SG Hahnbach/Gebenbach/ Ursula-Poppenricht, FC Edelsfeld, SG Neukirchen/Königstein, JFG Amberg-Sulzbach West 08, SG Gräfenberg/Weingarts und SG Illschwang/SchwendB-JuniorenSamstag ab 17.30 Uhr mit FSV Gärbershof, JFG Obere Vils, SG Schmidmühlen/Rieden/Vilshofen, SV Hahnbach, JFG Amberg-Sulzbach West 08, SV Raigering, SG Königstein/Neukirchen und SG Illschwang/Schwend.