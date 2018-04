Sport Sulzbach-Rosenberg

22.04.2018

Die Sulzbacher Handballer holen sich im Abstiegskampf der Landesliga Nord einen unsagbar wichtigen Auswärtssieg und haben damit am letzten Spieltag alles in der eigenen Hand. Mit 25:23 gewann die Rohrbach-Truppe beim TV Marktsteft in einer Zitterpartie, die erst in den letzten Sekunden entschieden wurde. Als "typisches Abstiegsspiel mit viel Kampf und Krampf" betitelte Trainer Christian Rohrbach die Partie beim bereits abgestiegenen Schlusslicht, das anders als der HCS befreit aufspielen konnte. Dies merkte man besonders in der ersten Hälfte, in der sich die Herzogstädter viel zu viele technische Fehler und vergebene Torchancen erlaubten.

In der Abwehr hatte man zwar die gefährlichen Rückraumspieler der Marktstefter ganz gut im Griff, öffnete durch die offensive Abwehr aber Räume am Kreis, die der Gastgeber dankbar annahm. So lagen die Unterfranken meist leicht in Führung und gaben diese auch bis zur Halbzeit nicht mehr ab (11:10). Auch in der zweiten Hälfte hatten die Gastgeber lange die Nase vorn. Doch diesmal ließen sich die Sulzbacher nicht abschütteln, obwohl Torjäger Michael Waitz schon bald verletzt das Spielfeld verlassen musste. Zwei kluge Entscheidungen des Coaches brachten dann doch noch die Wende zum Guten: Der eingewechselte Torhüter Moritz Marx glänzte nun mit tollen Paraden und brachte Sicherheit ins Team. Im Angriff schickte der Trainer nun den überraschend nominierten Andi Hausner ins Spiel - und der Routinier aus der "Zweiten" riss mit seinem Kampfgeist den Rest der Truppe mit. Auch Jonas Rohrbach ging nun dahin, wo es weh tut und schaffte mit seinem fünften Treffer den Ausgleich zum 19:19, zehn Minuten vor Ende.Dann wurde es dramatisch: 40 Sekunden vor Schluss schaffte Marktsteft den Anschluss und Sulzbach verlor auch noch einen Spieler mit einer Zwei-Minuten-Strafe. Die Gastgeber nutzten den Vorteil und kamen zu einem freien Wurf, den Moritz Marx aber meisterhaft parierte. Linus Brockstedt machte in den Schlusssekunden alles klar und die Truppe aus der Oberpfalz durfte feiern. Wie viel der 25:23-Erfolg nun wert ist, wird sich erst am letzten Spieltag entscheiden, bei dem die Sulzbacher mit dem ASV Cham den unangenehmsten Gegner der Abstiegskandidaten hat. Aber neben dem dramatischen Saisonfinale gibt es noch einen guten Grund am Samstag in die Krötenseehalle zu pilgern. Die Einnahmen des gesamten Spieltags gehen komplett an die Aktion "Spenden für Basti".HC Sulzbach: Tor: Lotter, Marx (1). Feld: Luber (6/4), Rohrbach (5), Sebastian Wedel (2), Ströhl (2), Hausner (2), Brockstedt (2), Termer (2/2), Kristian Forster (1), Klee (1), Marco Forster (1), Waitz, Stryc