Zwei Sportarten in einem Wettkampf beim TuS

Sport Sulzbach-Rosenberg

27.07.2017

0

0 27.07.2017

Damen und Herren im Alter zwischen 13 und 51 Jahren trafen sich beim TuS Rosenberg zu einem Mix-Fun-Turnier. Spannend wurde es schon, bevor der Ball rollte, denn die Aktiven wurden den Teams zugelost.

Die so formierten Mannschaften traten nach dem Schema Jeder gegen Jeden im Fußball sowie Beachvolleyball gegeneinander an. Nach heißen Duellen auf Sand und Rasen siegte das Team "Tribüne Rosenberg". Spielführerin Nicole Wagner freute sich mit ihren Mitspielern Manuel Röhrer, Max Kleiner, Tobias Tischler und Alexander Bittner. Nur einen Punkt dahinter folgten die 1911er. Platz 3 belegten die Blau-Weißen vor den "TuS'is".Bei der Siegerehrung dankte Turnierleiter Rene Kutschenreiter den Teams. Schirmherr Frank Kokott stellte angesichts der positiven Reaktionen eine Wiederholung im nächsten Jahr in Aussicht.