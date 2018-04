Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Der Konfirmanden-Jahrgang 2018 hat sich entschlossen, eine gemeinsame Spende zu organisieren. Zusammen mit ihren Eltern steuerten die jungen Leute, die am Palmsonntag und am Frühlingssonntag Misericordias Domini eingesegnet wurden, stolze 1175 Euro zusammen, die sie nach dem Festgottesdienst übergaben. Ihr Wunsch war es, dass das Geld Gleichaltrigen zugute kommt und künftige Konfis der Gemeinde und des Dekanats davon profitieren werden. Daher geht die Spende zur einen Hälfte an die Jugendarbeit der Christuskirche, zur anderen an die Kapelle am Knappenberg, wo die Gruppen gemeinsam während der Konfirmandenzeit ein Wochenende verbracht haben. Diakonin Sabrina Schmidt (Zweite von links), Vikar Stefan Fischer (Dritter von links) und Diakonin Irene Elsner (Sechste von links) nahmen den Spendenscheck stellvertretend von einigen Konfirmanden vor dem Altar der Christuskirche entgegen. Bild: exb