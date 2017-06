Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

21.06.2017

21.06.2017

Für 118 Realschüler hat die heiße Phase ihrer Schullaufbahn begonnen. Und das im doppelten Sinn: Bei Außentemperaturen um die 30 Grad schwitzen sie über den Aufgaben in ihren schriftlichen Prüfungen.

Deutsch-Themen Erörterung ohne Informationsmaterial:



2017 ist Internationales Jahr des nachhaltigen Tourismus. Wie kann solch ein verantwortungsbewusster Tourismus aussehen?



Warum entstehen so viele große Einkaufszentren mit zahlreichen Geschäften? Welche Probleme können sich daraus ergeben?



An vielen Schulen gibt es Tutorinnen und Tutoren, die für andere Schülerinnen und Schüler da sind. Welche positiven Auswirkungen kann dies für die Schulgemeinschaft, aber auch für die Tutorinnen und Tutoren selbst haben?



Erörterung mit Informationsmaterial:



Doping im Leistungssport: Erörtern Sie Ursachen und mögliche Gegenmaßnahmen. (lhc)

Jetzt gilt es für 118 Schüler aus fünf 10. Klassen der Walter-Höllerer-Realschule. Den Anfang machte am Mittwoch das Fach Deutsch. Mit den Fremdsprachen Französisch und Englisch geht es anschließend weiter. Nach dem Wochenende kommen noch Prüfungen in Mathematik und - je nach gewähltem Profil - in Physik, Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen oder Werken hinzu.Knapp 40 000 Schüler sind es nach einer Pressemitteilung des Bayerischen Realschullehrerverbands, die heuer im Freistaat an den Abschlussprüfungen teilnehmen. Ob die jungen Menschen den Fokus auf eine theoretische oder eine praxisbezogene Berufsausbildung legen, hänge von ihren individuellen Fähigkeiten und Präferenzen ab. Nach wie sieht der Verband für Realschulabsolventen sehr gute Karrierechancen. "Vor allem die ausgeprägten MINT-Kompetenzen der Realschüler, die sprachlichen, sozialwissenschaftlichen und wirtschaftlichen Kenntnisse und der vermittelte Anwendungsbezug im Zusammenspiel der Realschulen mit der heimischen Wirtschaft machen die Absolventen zur Deckung des aktuellen und künftigen Fachkräftebedarfs hochbegehrt", wird der Vorsitzende Jürgen Böhm in der Pressemitteilung zitiert.