Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

23.08.2017

4

0 23.08.2017

Die Firma Activa Steuerberatungsgesellschaft Treuhandgesellschaft lud anlässlich ihres Umzugs an die neue Geschäftsadresse Am Stadion 12 zu einem Tag der offenen Tür ein. Anstelle von Gastgeschenken bat Activa die Besucher um Spenden für die Jugendarbeit des TuS Rosenberg und die benachbarten Jura-Werkstätten Amberg-Sulzbach. Den gesammelten Geldbetrag stockte der Gastgeber noch einmal auf und konnte jetzt eine Spende über insgesamt 1500 Euro an die beiden Empfänger übergeben.