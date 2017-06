Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

In Zeiten von Terror und Attentaten wirken Taten wie jene in der Nacht auf Sonntag noch erschreckender, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Fakt ist, dass ein 18-Jähriger vor dem Eingang zu einer Musikkneipe an der Rosenberger Straße gegen 2.45 Uhr mit einer Waffe aufgetreten ist.

Ein Security-Mitarbeiter dieser Disco verständigte darauf die Polizei und schilderte was er beobachtet hatte: Der junge Mann hatte einem Passanten die genannte Waffe gegen den Kopf gehalten und diesen offensichtlich bedroht. Als kurz darauf eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg vor Ort eintraf, stieß sie in der Rosenberger Straße auf zwei Männer. "Eine Bedrohung fand zu diesem Zeitpunkt nicht mehr statt", hieß es dazu hinterher im offiziellen Bericht. Einer der zwei Männer war der mutmaßliche Täter. Der Schüler hatte eine erlaubnispflichtige Luftdruckpistole bei sich, die sichergestellt wurde. Geladen war die Waffe nicht. Den erforderlichen sogenannten kleinen Waffenschein besitzt der junge Mann allerdings nicht. Ein Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert von knapp über 1,5 Promille. Der 50-jährige Bedrohte blieb unverletzt. Was das Motiv für die Tat war, ließ sich in der Tatnacht nicht klären. Die Polizei kündigte weitere Ermittlungen an.