Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

10.12.2017

33

0 10.12.201733

Bei der örtlichen Polizeiinspektion steht gegenwärtig ein 19-jähriger Sulzbach-Rosenberger im Fokus der Ermittlungen: Ihm werden wiederholte Diebstähle von Dieselkraftstoff aus verschiedenen Fahrzeugen im Stadtgebiet und darüber hinaus vorgeworfen. Am Freitag hatte der junge Mann nun einen Termin beim Ermittlungsrichter am Amtsgericht Amberg.

Bereits in der Nacht zum 9. November dieses Jahres erhielt die Polizeiinspektion aus dem Umfeld des 19-Jährigen einen Hinweis, wonach dieser für mehrere Dieseldiebstähle im Stadtgebiet verantwortlich sein sollte. Noch in jener Nacht durchsuchten die Ordnungshüter zwei Objekte im Stadtgebiet und wurden dabei auch fündig: Sie stellten umfangreiche Ausrüstungsgegenstände zum Abzapfen von Kraftstoff aus Tanks von Fahrzeugen sicher und nahmen den jungen Mann vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.Bis zu seiner Festnahme soll der 19-Jährige in mehreren Nächten von August bis November dieses Jahres von mindestens vier Fahrzeugen beziehungsweise Baumaschinen Dieselkraftstoff abgezapft haben. Einen im Gemeindebereich Edelsfeld abgestellten Harvester ging er genauso an wie einen Lkw, der auf dem Großparkplatz einer Gaststätte an der Bundesstraße 14 geparkt war. Zweimal bediente er sich am Diesel von Baggern, die zu dieser Zeit im Bereich des Schulzentrums Krötensee abgestellt waren (wir berichteten).Eine weitere Tat auf dem Gelände eines Logistikunternehmens in der Ludwig-Erhard-Straße am 9. November scheiterte nur deshalb, weil die dortigen Fahrzeuge entsprechend gesichert waren. Bei seinen Beutezügen gelangte Dieselkraftstoff im Wert von mehr als 1000 Euro in die Kanister des jungen Mannes.Bei den anschließenden polizeilichen Ermittlungen kristallisierte sich heraus, dass der Tatverdächtige zunehmend auf das Aussageverhalten von Personen aus seinem Umfeld einwirken wollte. Diese Vorgehensweise kann aber den Haftgrund der Verdunkelungsgefahr begründen, und so erließ der zuständige Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Amberg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg am Donnerstag einen Untersuchungshaftbefehl, der auch unverzüglich vollstreckt wurde.Nach seiner Verhaftung am späten Donnerstagnachmittag fand sich der junge Mann zunächst in einer Justizvollzugsanstalt wieder, am Freitagvormittag wurde er dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen strenge Auflagen setzte der Jurist den Untersuchungshaftbefehl dann außer Vollzug. Die Ermittlungen dauern an.