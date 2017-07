Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

13.07.2017

Ob der Rollsplitt auf dem Alten Postweg oder eventuell nicht angepasste Geschwindigkeit als Unfallursache in Frage kommen, muss von der Polizei erst noch geklärt werden. Sicher ist laut Pressebericht der Inspektion jedoch, dass sich am Mittwochabend beim Anprall des Autos an einem Baum zwei Personen verletzten.

Eine 23-jährige alte Herzogstädterin fuhr am Mittwoch gegen 21 Uhr auf der Verbindungsstraße vom Ortsteil Kempfenhof in Richtung Sulzbach-Rosenberg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie gut 200 Meter vor der Unterführung der B 85 nach links von der Fahrbahn ab. Der BMW der jungen Frau drehte sich um 180 Grad und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum.Der dort sitzende 50-jährige Vater der Fahrerin wurde durch den Aufprall im Auto eingeklemmt. Nach der Rettung durch die Feuerwehr Sulzbach-Rosenberg kam er schwer verletzt ins St.-Anna-Krankenhaus. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte besteht keine Lebensgefahr. Auch die Fahrerin musste mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Zum genauen Unfallhergang nahm die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg Ermittlungen auf. Der total beschädigte BMW musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf 10 000 Euro geschätzt. Neben zwei Rettungswägen und einem Notarzt war auch die Feuerwehr aus Sulzbach-Rosenberg mit 17 Einsatzkräften an die Unfallstelle geeilt.