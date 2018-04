Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

22.04.2018

Mit ihren Eltern versammelten sich am Sonntagmorgen 23 Kinder am Kettelerhaus. Nach der Begrüßung durch Pfarrer Saju Thomas nahmen sie die gesegneten Erstkommunionkerzen in Empfang. In einer feierlichen Prozession ging es, begleitet von Liedern und Gesängen, durch die geschmückten Straßen im Meierfeld hinauf zur Herz-Jesu-Kirche.

Mit großem Glockengeläut wurden die Kommunionkinder mit ihren Eltern in der Kirche empfangen. Die Kommunionkerzen wurden um die Osterkerze und das Erstkommunionsymbol gruppiert. Alle Kommunionkinder durften ihren Festgottesdienst selber aktiv mitgestalten, bei der Einstimmung, den Kyrierufen und Fürbitten sowie bei der Gabenprozession, dem Dankgebet und bei den abschließenden Dankesworten konnten die Kinder Texte vorlesen.In seiner Predigt zeigte Pfarrer Saju Thomas auf, wie wertvoll Jesus jeder Einzelne ist und wie nahe er jedem sein möchte. So lud er die Kinder ein, an dieser Erfahrung des Mahlhaltens mit Jesus festzuhalten und immer wieder diese Gemeinschaft mit ihm zu suchen. Zum Motto der Erstkommunion "Du bist ein Ton in Gottes Melodie" verglich er alle Menschen mit unterschiedlichen Tönen, die zusammen Gottes Melodie ergeben.Alle Kommunionkinder zusammen verdeutlichten das, indem sie für die Gemeinde auf den Altarstufen, begleitet von ihrer Religionslehrerin Susanne Möller, das Lied "Du bist ein Ton in Gottes Melodie" sangen und mit gebastelten Rhythmusinstrumenten untermalten. Die Festgemeinde dankte ihnen mit Applaus. Zum Vater Unser durften sich alle Kinder um den Altar versammeln und Hand in Hand beten und den Frieden weiterschenken. Feierlichster Moment war der Empfang der heiligen Kommunion in beiderlei Gestalt als Leib und Blut Christi. Jetzt durften die Kinder die Mahlgemeinschaft mit Jesus Christus und seine Liebe zu jedem Einzelnen erleben. Am Ende des Gottesdienstes bedankten sich die Kinder bei allen Mitfeiernden, Eltern, Verwandten und Freunden. Pfarrer Saju freute sich über alle, die zum Gelingen der Erstkommunionfeier beigetragen hatten, durch die Vorbereitung des Gottesdienstes und der Kirche. Er lobte die Arbeit der Tischmütter und für die musikalische Gestaltung den Spontanchor und der Band unter der Leitung von Susanna Müssig-Wilczek. Sein Dank galt auch den Anwohnern für den Schmuck des Prozessionsweges zur Kirche und der Feuerwehr Rosenberg für die Absicherung. Mit dem Schlusssegen, dem Te Deum und dem großen Auszug endete der festliche Erstkommuniongottesdienst. Am Montag unternehmen die Kommunionkinder zusammen mit ihren Eltern einen Ausflug nach Michelfeld und Pottenstein.