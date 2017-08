Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

08.08.2017

Weil er einer Katze auf der Straße ausweichen wollte, hat ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr auf der Europastraße die Kontrolle über seinen 4er Golf verloren.

Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann aus der Richtung der B 85, als das Tier die Straße querte. Er wich aus, verriss dann wohl das Lenkrad, geriet rechts in die Böschung und krachte gegen einen Baum. Dann blieb das Auto stehen. Ein Rettungswagen brachte den Mann vorsorglich in das Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg.Laut Angaben des Landkreisbewohners blieb er unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Der Verkehr wurde während der Bergung umgeleitet. Die Feuerwehr Rosenberg und der Kreisbauhof kümmerten sich um die Fällung des Baums sowie die Ölbindung.