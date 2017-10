Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

27.10.2017

Das ist ein echter Zufall: Auf den Tag genau 56 Jahre nach der Einweihung der ersten Schulturnhalle Sulzbach-Rosenbergs trafen sich Verantwortliche und Schüler wieder an der Jahn-Grundschule. Und wieder ging es um die Einweihung eines neuen Bauwerks - diesmal aber der schönsten Schulturnhalle der Stadt.

Kommunale Hausaufgabe

Dank für Investition

Schon der Anfang war ein Kracher: Rund 25 Kinder der Klasse 4b hatten mit ihrer Lehrerin Johanna Peter eine Begrüßung der völlig anderen Art einstudiert, phantasievoll kostümiert und schlagfertig am laufenden Band erzählten sie, was heute los ist in der Schule. Die zahlreichen Gäste zeigten sich begeistert - und es kam noch besser. Aber dazu später.Konrektorin Andrea Dechant hatte gut zu tun, all die Gäste aus Verwaltung, Politik, Kirche, Geschäftsleben und Schulen zu begrüßen, genannt sei nur stellvertretend Schulrat Stephan Tischer. Ein ägyptischer Tanz der Arbeitsgruppe, einstudiert von Patricia Ederer, leitete über zur Ansprache des Bürgermeisters. Der stellte auch sogleich die Investition in Bildung als kommunale Hausaufgaben vor (18,7 Millionen Euro in den letzten zehn Jahren) und erinnerte an den einstimmigen Stadtratsbeschluss 2015, eine neue Turnhalle zu bauen statt die alte zu sanieren. Ein SRZ-Bericht von 1961 bewies, dass genau vor 56 Jahren die neuerbaute Jahn-Schule samt Turnhalle eingeweiht wurde - sogar mit einer "Waschanlage" für die Schüler, wie es damals hieß. Göth freute sich über Einhaltung des Kostenvoranschlags, die pünktliche Fertigstellung und stellte die Neugestaltung von Pausenhof und Außenanlagen 2018 in Aussicht. Der Schul-Chor unterhielt bestens, und Architekt Martin Kunert oblag es, den Dank an alle Beteiligten für die stets angenehme und offenen Zusammenarbeit auszusprechen - der Schulleitung, dem Stadtbauamt mit Petra Schöllhorn und Markus Hofmann, den Planungsfirmen Klotz und Stief, Statikbüro Pirner und allen am Bau beteiligten Firmen. "12 Nationalitäten waren hier vertreten, obwohl meist einheimische Firmen dort arbeiteten!" Kunert schloss mit einer detaillierten Beschreibung der nachhaltig konzipierten Halle.Schulleiter Peter Plößl stellte sich anschließend Gerüchten entgegen, die Schüler bewegten sich zu wenig: "Meine Kinder sind den ganzen Tag unterwegs!" Das bestätigte die jubelnde Belegschaft der Grundschule gern. Zugute komme die herrliche neue Halle nicht nur den Schülern, sondern auch den Vereinen. Er sprach sich für eine zusätzliche Wochenstunde Sport aus.Plößl lobte die Stadt sehr für ihre 2,5-Millionen-Investition und die Planer für beste Zusammenarbeit. Die Halle sei architektonisch sehr gut gelungen, das Bus-Pendeln an andere Schulen zum Sportunterricht jetzt vorbei. Im Winter schön warm, im Sommer erstaunlich kühl, mit Spezialboden, neuesten Geräten und sonstigen Feinheiten biete die Halle Freiräume zum Austoben der Vormittags- und Ganztagsklassen. "Wir werden sorgsam mit ihr umgehen!" Nach dem mitreißenden Turnhallen-Rap ging es zum Empfang.