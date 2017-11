Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Er kam quasi mit einem blauen Auge davon, der junge Mann, trotzdem muss er 2700 Euro Strafe bezahlen. Der 26-Jährige aus dem westlichen Landkreis hatte einen Strafbefehl erhalten und dagegen teilweise Widerspruch eingelegt. Deswegen stand er am Amtsgericht Amberg vor Richter Christian Frey.

Die Staatsanwaltschaft legte ihm einiges zur Last: Im März diesen Jahres soll er sich in Sulzbach-Rosenberg in den Abendstunden einer im Auto vorbeifahrenden Frau mit entblößtem Unterkörper und eindeutigen Bewegungen präsentiert haben. Die Frau verständigte die Polizei, die den Mann und seinen Begleiter dann auch schnell entdeckt hatte und befragen wollte.Doch der zuerst so "Offenherzige" zeigte sich dabei wenig kooperativ: Er widersetzte sich einer Durchsuchung massiv, leistete erheblichen Widerstand und beleidigte die Streifenbeamten auf übelste Art und Weise. Die brachten ihn schließlich zu Boden, fesselten ihn und nahmen ihn mit. Auf dem Revier ergab ein Alco-Test zuerst 1,0, eine Stunde später dann 1,58 Promille.Weil die Sache mit der Entblößung letztlich vor Gericht aber nicht als Beeinträchtigung der Zeugin gewertet werden könne und außerdem noch eine gewisse Steuerungsunfähigkeit durch den Alkoholgenuss ins Spiel kam, beantragte Verteidiger Helmut Miek, diesen Punkt einzustellen, was die Staatsanwaltschaft denn auch tat.Für den Vorwurf des zweiten Vergehens (Widerstand gegen Vollzugsbeamte und anderes), gegen den kein Einspruch vorlag, blieb aber das bereits im Strafbefehl aufgeführte Urteil gegen den 26-Jährigen bestehen: 90 Tagessätze zu je 30 Euro, also 2700 Euro Geldstrafe, bekam der junge Mann aufgebrummt. Hier trägt er auch die Kosten des Verfahrens.