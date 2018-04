Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Lange müssen die 27 Probeimker auf ihre Bienenvölker warten. Doch am Samstag ist es soweit mit der Übergabe. Mit einer Rekordbeteiligung startet der Bienenzuchtverein Sulzbach-Rosenberg in die neue Saison 2018/19.

Es war eine logistische Meisterleistung mit der Beschaffung der Bienenvölker. So wurde noch kurz vor Beginn ein Provisorium aufgebaut, um das 21. Volk am Lehrbienenstand unterzubringen. Eingangs begrüßte der Vereinsvorsitzende Helmut Heuberger die neuen Probeimker und dankte ihnen schon im Vorfeld für das Engagement. "Es ist schön, dass der Boom so anhält und dass sich dieses Jahr so viele Nachwuchskräfte beim Bienenzuchtverein Sulzbach-Rosenberg eingefunden haben", so Heuberger.Bienenfachwart Alexander Hirschmann-Titz zeigte dem Nachwuchs die Aufgaben für diesen Tag. So mussten die Probeimker mit ihren Betreuer anfangs lernen, wie ein Bienenvolk fachmännisch geöffnet wird und wie die Waben herausgenommen werden. So wurden auch einige Völker in die vereinseigenen Kästen umgehängt. Dabei wurde der Aufbau eines Bienenvolkes erklärt und natürlich wurde auch die Königin gesucht. Die Betreuer des Bienenzuchtvereins Sulzbach-Rosenberg sind derzeit: Vorsitzender Helmut Heuberger, Bienenfachwart Alexander Hirschmann-Titz, Imker Stefan Hubmann, Philipp Böhme, Dietmar Haar und Karin Haar. Viele der Probeimker bedankten sich zum Schluss und erklärten, dass es ein faszinierendes Abenteuer war und eine großartige Sache, mit den Bienen zu arbeiten. Diese Ansage freut natürlich den Verein und stärkt ihn für die weiteren Aufgaben, waren sich die Verantwortlichen einig.