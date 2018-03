Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Eine "Frühjahrskur" wie man sie sich besser nicht vorstellen kann: Die Rosenberger Kolpingfamilie legt sich wieder mächtig ins Zeug, um dem Publikum zum 40. Bockbierfest im Kettelerhaussaal die Fastenzeit etwas erträglicher zu gestalten. Nur das erste Fass Bockbier sträubt sich ganz zu Beginn.

Um die Hakler-Krone

Barnabas-Zitate "Normalerweise braucht man sich keinen Rausch mehr antrinken, da reicht's schon, wenn man sich abends die Nachrichten anschaut."



"Jetzt ist neben dem Insektensterben auch noch das SPD-Sterben hinzugekommen."



"Der Bürgermeisterwahlkampf war so leise und still, da haben sogar die meisten Wahlberechtigten den Termin verschlafen."



"Wir wissen mittlerweile auch warum im Rathaus nicht immer alles so umgesetzt wird, wie sich die Wähler das wünschen. Es liegt daran, dass die Lautsprecheranlage nicht funktioniert. Da waren die Beschlüsse schon unter Dach und Fach, als einige erst mitbekamen, für was sie eigentlich votierten."



"Jetzt wird Landrat Richard Reisinger direkt von seinem Tourismusreferenten beraten. Der hat ihm die E-Bike-Karte des Landkreises mit kombiniertem Schlachtschüsselführer empfohlen."



"Sieger in der letzten Wahlplakat-Rallye war die örtliche CSU. Das war aber auch ihr einziges Ziel im Wahlkampf."



"Wenn wir schon soviel Leerstand haben, dann könnten wir doch das Außenlager des Museums, den Scherling-Stodl, ausräumen und das Material in der Stadt verteilen."



"Die Geschäftswelt blüht ja förmlich auf in der Neustadt. Sogar mit Tiefladern fahren die Kunden jetzt schon ins Einkaufsparadies und wollen dort ihre Großeinkäufe erledigen."



"Manche Ortsfeuerwehren sind ja förmlich aus ihrem Dornröschenschlaf gerissen worden. Denen wird jetzt ein Feuerwehrhaus aufgebrummt, obwohl sie des gar nicht wollten."



"Unsere Stadt handelt frei nach Emanuel Geibels Spruch: ,Am Seidel-Anwesen soll die Stadt genesen'. Der hat nur nicht gedacht, dass der ganze Spaß rund zehn Millionen Euro verschlingt. Der eine oder andere wird daran schon genesen." (oy)

Eigentlich schon Routine für Bürgermeister Michael Göth - und mit drei kräftigen Schlägen offensichtlich gut gemeistert, gab das erste Fass Bockbier trotzdem keinen Tropfen von sich. Der von Fuchsbeck-Bräu Armin Ertel traditionell gestiftete 30-Liter-Banzen floss auch bei geöffneter "Reim" nicht heraus. Wie sich schließlich zeigte, hatte die innere Abdeckung des Spundloches einen Treffer und hielt so länger dicht als erwartet. Mit Werkzeugen wurde dann schnell Abhilfe geschaffen, damit das Starkbier ungehindert sprudeln konnte.Kolping-Vorsitzender Thomas "Jimmy" Gebhardt freute sich über den stattlichen Zuspruch des Publikums, unter das sich auch die lokale Politprominenz mit Abordnungen mischte. Wie immer glänzte das ehrenamtlich engagierte Team der Kolpingsfamilie am "Rosenberger Nockherberg" mit einem Schmankerl-Büfett für die unverzichtbare Unterlage. Die dazu passende Beilage servierte die Brauerei Fuchsbeck mit ihren Starkbieren. Bräu Armin Ertel lieferte mit dem "normalen Bock" und dem Primus-Weizenbock zwei besondere Spezialitäten an. Mit den "inneren Werten" 7,0 Prozent für den "Normalo" und 7,5 Prozent Alkohol beim obergärigen Pendant war bei den Fans beste Stimmung garantiert.Einen kräftigen Beitrag dazu leistete als Höhepunkt die Fastenpredigt von Bruder Barnabas alias Thomas Gebhardt. Ob die spitzigen Bemerkungen und guten Ratschläge (Barnabas-Zitate) von den Angesprochenen verinnerlicht werden, blieb zunächst im Unklaren - dem Publikum gefiel's jedenfalls. Viel Beifall gab's für den Paulaner-Mönch, der zum Ende seiner Ansprache ankündigte, als Prediger den Ruhestand anzutreten. Innere Einkehr wird er aber weiterhin noch vielerorts halten.Fester Bestandteil ist von Anbeginn der Rosenberger Starkbierfest-Reihe auch das Fingerhakeln. Dazu erklärten sich sechs wackere Männer bereit, um in einem weiteren Vorkampf zur 9. Stadtmeisterschaft Lorbeeren zu ernten. Die Krone der Hakler durfte sich der frühere Bayerwald-Meister Matthias Mutzbauer aufsetzten. Er rang im Finale Kirwamatador Ulrich Wittkop nieder. Auf den Plätzen folgten Bräu Armin Ertel, Christian Dünsen, Max Falk sowie Pascal Fischer. Die Top-Platzierten freuten sich über schöne Preise.Für eine Abrundung des Spektakels sorgte eine Tombola mit zahlreichen Gewinnen sowie das zünftige Musikprogramm der Kirchenreinbacher Spitzboum, die viele im Sulzbacher Bergland bekannte Stückln zum Besten gaben. Barnabas-Zitate___Weitere Bilder im Internet: