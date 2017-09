Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

23.09.2017

Bürgermeister Michael Göth (vorne, mit Scheck) hatte im Vorfeld seines 50. Geburtstages am 13. Mai darum gebeten, ihm keine Geschenke zu machen, sondern Geld zu spenden. Nicht für sich selbst, sondern für andere. Zusammengekommen sind immerhin 4000 Euro. Dieses Geld verteilte der Bürgermeister am Donnerstagnachmittag an 13 soziale Einrichtungen in der Herzogstadt.

Bedacht wurden die zehn Kindertagesstätten inclusive Krippen im Stadtgebiet sowie die Initiative "Menschen in Not erreichen" (MEINE), der Förderverein des sonderpädagogischen Förderzentrums und das Ernst-Naegelsbach-Haus. "Ich denke, das Geld findet in den Einrichtungen und bei den Vereinen eine gute Verwendung", sagte Göth. "Das ist eine gute Sache", lobte Manfred Lilla von MEINE das Engagement des Bürgermeisters und bedankte sich im Namen aller für die Zuwendungen: "Geld kann man immer brauchen!"