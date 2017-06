Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

23.06.2017

Das Altstadtfest in Sulzbach-Rosenberg ist auch am zweiten Tag in vollem Gange. Den ganzen Tag über mussten die Sulzbach-Rosenberger erst die letzte Nacht verdauen. In der Innenstadt war nicht sehr viel los. Bei den Leuten des Mittelalters, vor der Stadtmauer, dafür um so mehr. Aber langsam füllen sich jetzt wieder die Plätze der Innenstadt. Die Party kann weitergehen.

Am Freitag eröffnete das Fest mit dem Standkonzert der Bergknappenkapelle bei den Kirchentreppen von St. Marien, dem Festzug vom Stadtturm zur Marienkirche, unter anderem mit dem Spielmannszug, den historischen Gruppen und dem Kindergarten St. Marien.Bürgermeister Michael Göth wünschte bei strahlendem Sonnenschein den vielen Besuchern drei schöne Tage in der Herzogstadt. Bereits der Freitagabend wurde ausgiebig gefeiert. Der Samstag begann mit dem traditionellen Frühschoppen der Briefmarkenfreunde, unter anderem zu Gast Landrat Richard Reisinger.