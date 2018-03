Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

29.03.2018

128

0 29.03.2018128

Der 47-jährige Mann hinterließ eine Spur der Verwüstung: Er war am Mittwochabend mit seiner 33-jährigen Begleiterin vom Ortsteil Gallmünz aufgebrochen und in Richtung Innenstadt unterwegs. Gegen 23 Uhr gingen bei der Polizei und der Einsatzzentrale Regensburg mehrere Anrufe ein, die fast die identische Mitteilung zum Inhalt hatten: "Da rennt einer durch die Straßen und haut alles zusammen!"

Es wurden auch Personenbeschreibungen des Wüterichs durchgegeben. Mehrere Streifenfahrzeuge des Einsatzzuges und der Zivilen Einsatzgruppe waren dann an der Festnahme des Tatverdächtigen in der Bindergasse beteiligt. Zuvor hatte er in der Bayreuther Straße den Scheibenwischer eines roten Toyota abgerissen, einen Schaukasten und in der Neustadt eine Fensterscheibe eingeschlagen, mehrere Pflanzkübel beschädigt und umhergeworfen. In einen silberfarbenen Honda trat er eine Delle. Bei einigen seiner Taten wurde der 47-Jährige, der bei der Polizei kein Unbekannter ist, von Anwohnern beobachtet. Seine Begleiterin wollte bei der Festnahme des 47-Jährigen alle Schuld auf sich nehmen, um ihn vor weiteren Strafverfahren zu schützen. Aufgrund der Zeugenaussagen steht jedoch fest, dass die 33-Jährige mit ihren 2,5 Promille nicht an den Taten beteiligt war und lediglich passiv hinterher trottete. Gegen sie wird nun wegen versuchter Strafvereitelung ermittelt. Der Täter, bei dem der Alkotest knapp ein Promille anzeigte, wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in der Arrestzelle ausgenüchtert. Beide Personen gaben an, zusätzlich Rauschgift konsumiert zu haben.Die Schadenshöhe steht derzeit nicht fest. Es muss davon ausgegangen werden, dass sich weitere Geschädigte bei der Polizei melden. Bis jetzt liegt der Sachschaden schon über 1000 Euro. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg zu melden.