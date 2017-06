Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Nein, die Welt verändern wollte Martin Luther nicht. Vielmehr war er auf der Suche nach seinem persönlichen Glauben. Und stieß auf so manches, was ihm an seiner Kirche nicht gefiel. Zum Beispiel der Ablasshandel. Geschichte hat Luther dennoch geschrieben vor 500 Jahren.

Berühmtes Zitat

Geschichtlicher Kontext

Martin Luther hat vieles verändert, er hat die Einheit des römisches Reiches aufgesprengt. Wolfgang Bruder, Pfarrer der evangelischen Christuskirche

Kirchentag in Berlin und Tore der Freiheit in Wittenberg Wolfgang Bruder, Pfarrer der Christuskirche, war Ende Mai beim evangelischen Kirchentag in Berlin. Für ihn ein einmaliges Erlebnis, ein - wie er selbst sagt - glaubensstärkendes Moment.



In der U-Bahn, auf der Straße, in Geschäften: Überall sah der Sulzbach-Rosenberger Menschen, die mit ihren orangen "Du siehst mich"-Schals ein optisches Bekenntnis zu Kirche und Glaube ablegten. "Wenn man mit 100 000 bis 150 000 Menschen zusammen ist, beflügelt das", sagt Bruder über die Tage in Berlin.



Luther hat auf dem Kirchentag laut Wolfgang Bruder eher eine untergeordnete Rolle gespielt. Drängende Fragen der heutigen Zeit standen im Mittelpunkt. "Da ging es mehr um Flüchtlinge und Umweltschutz." Bruder erzählt von den sieben Toren der Freiheit, die anlässlich der Weltausstellung Reformation in Wittenberg gestaltet wurden. Sie fordern die Menschen auf, sich mit Kirche, Glaube und der Situation in der Welt auseinanderzusetzen. (san)

95 Thesen hat Martin Luther am 31. Oktober 1517 an der Tür der Wittenberger Schlosskirche angeschlagen. Deshalb feiern die evangelischen Christen heuer 500 Jahre Reformation. Auch im Dekanat Sulzbach-Rosenberg fanden aus diesem Anlass zahlreiche Veranstaltungen statt. Pfarrer Wolfgang Bruder (Christuskirche) ist noch gut der Eröffnungsgottesdienst zum Luther-Jahr im März in Erinnerung. "Der ist wirklich sehr gut angenommen worden", freut er sich.Er selbst hat einige Vorträge über den großen Reformator gehalten, über zehn an der Zahl. Unter dem Motto "Luther-Söckchen - und sonst?" wollte er die Botschaft Martin Luthers seinen Zuhörern etwas näher bringen. Denn im Jubiläumsjahr ist ein gewisser Luther-Hype ausgebrochen: Eine Halbe Bier, benannt nach dem Reformator, Luther als Playmobil-Figur aus der Zirndorfer Spielzeugfabrik, als Plätzchen-Ausstecher, als Motiv für Söckchen. Da tat es not, den Blick auf die ursprüngliche Seite des Reformators zu lenken: ein Mensch, den große Ängste plagten und der im Glauben einen Weg fand, sie zu überwinden.Martin Luther hat für viele Menschen eine große Symbolkraft. Ein Bildnis des großen Reformators hängt in vielen Wohnzimmern evangelischer Christen, weiß Pfarrer Bruder. Sehr bekannt ist der Kleine Katechismus, eine kurze Schrift, die Luther 1529 verfasst hatte. Vor allem bei älteren Menschen sei der Kleine Katechismus vielfach noch sehr präsent. "Sie mussten ihn nämlich früher auswendig lernen - ich im übrigen auch." Und viele Leute würden auch den berühmt gewordenen Satz kennen, den Luther am Ende seiner Rede beim Reichstag in Worms (1521) gesagt haben soll: "Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen".Spannend waren für Bruder bei seinen Vorträgen auch die Nachfragen der Zuhörer, vor allem wenn es ein ökumenischer Kreis war. Daraus ergab sich so manch interessante Diskussion. Zum Beispiel darüber, ob Luther nicht doch die Kirche gespalten hat. Im Jahr des Reformationsjubiläums führen viele Touren an Luthers Wirkungsstätten: Eisleben, Eisenach und Wittenberg. Viele evangelische Kirchengemeinden bieten solche Fahrten an. "Die erfreuen sich großer Beliebtheit und waren häufig schnell ausgebucht", weiß Bruder.Der evangelische Theologe hat sich in den vergangenen drei Jahren intensiv mit der Person Martin Luther und dessen Lehre befasst. Fasziniert hat ihn ein Buch von Heinz Schilling. Unter dem schlichten Titel "1517" brachte der Historiker die Reformation in einen geschichtlichen Zusammenhang mit dem, was im gleichen Jahr sonst auf der Welt passiert war: in China, Amerika, Indien und Mexiko. Aber nichts von alldem blieb im Gedächtnis, kein einziges dieser Ereignisse hatte solch eine Auswirkung wie die Reformation, so Pfarrer Bruder. Martin Luther hat seiner Meinung nach vieles verändert, "er hat die Einheit des römisches Reiches aufgesprengt".Bruder wünscht sich, dass das Reformations-Jubiläum die Menschen in ihrem Glauben beflügelt und Martin Luther nicht nur in Form der Luther-Rose auf dem Milchschaum des Cappuccinos oder als Playmobil-Männchen zurückbleibt. Der große Reformator habe intensiv nach seinem Glauben gesucht. "Ich hoffe, dass das Luther-Jahr das auch bei den Menschen bewirkt." Gut möglich, dass die Luther-Bibel 2017 ihren Beitrag leistet: Diese gibt es sogar als kostenlose App fürs Smartphone - "das kommt gut an", so Bruder.