Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

05.07.2017

In einer Scheune in der Wichernstraße brach am Dienstagabend, 4. Juli, ein Feuer aus. Nach ersten Erkenntnissen könnten drei Kinder für den Brand verantwortlich gewesen sein.

Personen wurden nicht verletzt. Gegen 18.40 Uhr entstand in einer Scheune, die ehemals als Stallung genutzt wurde, ein Feuer, das von der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Bei den Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Amberg ergaben sich noch am Dienstagabend Hinweise, dass drei Kinder im Alter von zehn und elf Jahren für den Ausbruch des Brandes verantwortlich sein könnten. Nach Feststellung der Adressen und ersten Befragungen kamen die Kinder in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.