Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

12.06.2017

Für die Polizei ist der Unfall ein Rätsel: Es gibt weder Anhaltspunkte für Alkohol- noch für Drogenmissbrauch. Und dennoch kam ein 51-Jähriger am Sonntagnachmittag mit seinem VW Golf vom rechten Weg ab. Der Mann war mit dem Auto gegen 14.30 Uhr auf der abschüssigen Bergstraße in Richtung Kugelplatz unterwegs.

Dabei hatte er gerade die Abzweigung zur Klostergasse passiert, als sich das Malheur anbahnte. Der Pkw geriet aus unerfindlichen Gründen nach links. Dort überquerte er den flachen Gehsteig und prallte in ein fast ebenerdiges Schaufenster des einstigen Möbelhauses Bauer.Während der Fahrer die Kollision unverletzt überstand, entstand an seinem Wagen ein Schaden von rund 2000 Euro. Den Schaden an Scheibe und Gebäude schätzt die Polizei auf etwa 1500 Euro. Da der Eigentümer des Hauses nicht erreichbar war, riefen die eingesetzten Beamten der nahen Polizeiinspektion die Feuerwehr zur Unterstützung. Deren Aktiven schalten das zerbrochene Fenster mit Holzplatten ein.