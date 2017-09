Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Schnell war die Polizei mit der Klärung einer Unfallflucht, dank eines 69-Jährigen, der den Fahrer per Smartphone fotografiert hatte. Ort des Geschehens war Stephansricht. Dort rammte am Sonntag gegen 15.15 Uhr ein weißer Kastenwagen mit ungarischem Kennzeichen beim Rückwärtsfahren den Pfosten eines Gartenzauns und riss ihn aus der Verankerung (Schaden: 200 Euro). Als der Grundstücksbesitzer den Verursacher ansprach, flüchtete dieser. Mit dem Foto wandte sich der Geschädigte an die Polizei. Den Beamten war der Geflüchtete nicht unbekannt. Sie hatten ihn am Freitag in Gallmünz als Sperrmüllsammler kontrolliert. Nun wird nach dem 34-Jährigen gesucht.